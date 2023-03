Kremser Rückkehr zu alter Stärke

Werbung

An welchen Schrauben hat Trainer Ibish Thaqi nach der desaströsen Vorstellung gegen die Fivers in der Länderspielpause gedreht? Seine Mannen waren gegen den schärfsten Verfolger einfach nicht wiederzuerkennen. „Der Dämpfer gegen Margareten ließ die Burschen wieder in den Kämpfermodus switchen“, verriet der Chefcoach nach dem Spiel. „Dann haben wir uns voll auf die schwere Aufgabe gegen das Team aus der Bundeshauptstadt vorbereitet.“ Die NÖN versucht die Knackpunkte der wundersamen Wandlung zusammenzufassen.

UHK-Defensivblock

Mit dem ins Team zurückgekehrten Gábor Hajdú packte die Defensive wieder richtig zu, agierte stets aktiv, unterbrach geschickt den Spielfluss der „Glorreichen Sieben“.

Starke Torhüter

Dadurch konnten sich die beiden Keeper Thomas Eichberger und Lukas Domevscek besser auf die Würfe des Gegners einstellen. Die Erfolgsquoten von 50 Prozent für „Eichi“ und 40 Prozent für Lukas „Luki“ Domevscek sind auch der hervorragenden Arbeit der Vorderleute geschuldet.

Die rot-gelben Flügelzangen

Mit Matthias Führer leitete ausgerechnet ein früherer Westwien-Akteur das UHK-Angriffsfurioso ein, indem er einen Tag vor seinem 29. Geburtstag fünf der ersten sieben Treffer für die Kremser erzielte. Bei seinen Verschnaufpausen hatte „Matze“ mit dem vierfachen Torschützen Stephan Wiesbauer einen idealen Vertreter. Nach dem Seitenwechsel taute mit Julian Pratschner ein zweiter Ex-Westwien-Spieler auf.

Auftritt als kompaktes Team

„Das war eine reife Leistung einer konzentriert und souverän agierenden Mannschaft“, fasste Trainer Ibish Thaqi die Leistung seiner Truppe noch einmal zusammen, um sich gleichzeitig an den Kopf zu greifen: „Unglaublich, was wir bisher geschafft haben, wenn ich an den Saisonstart mit all den Abgängen und der Verletzung von Tobias Auss zurückdenke!“

GRAZ - KREMS, Samstag, 19 Uhr. „Jetzt dürfen wir nicht nachlassen“, lautet die Devise vor der Partie in der Steiermark, zumal sich das Heimteam nach dem überraschenden Auswärtserfolg bei Bruck/Trofaiach plötzlich wieder Meister-Play-off-Chancen ausrechnet. Thaqi: „Das wird sicherlich kein Spaziergang!“ Ein besonderes Augenmerk wird man dabei auf den Gazer Rückraumspieler Nemanja Beloš legen, der die Füchse in Bruck mit 15 Treffern nahezu im Alleingang „erlegte“.