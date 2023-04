Kremser schlossen auch „Fuchsjagd“ erfolgreich ab

Werbung

Förthof UHK Krems - BT Füchse 32:24 (15:12). Eine Viertelstunde dauerte es, bis die Kremser endgültig zur Fuchsjagd bliesen. Bis zu diesem Zeitpunkt gelang es den Steirern, den Favoriten, der vorerst gar nicht in die Spur fand, auf Distanz zu halten. Die Gäste führten durch zwei Breg-Tore in den ersten Minuten sogar mit 2:0. Ein vergebener Strafwurf von Julian Pratschner befeuerte zusätzlich für kurze Zeit die Zuversicht der Spielgemeinschaft. Danach machte der Meister aber langsam ernst. Sinan Alkic, der den verletzten Kenan Hasecic am Kreis ersetzte, glich zum 6:6 (16.) aus. Binnen fünf Minuten zogen die „Rot-Gelben“ auf 10:7 davon und gingen mit diesem Vorsprung auch in die Kabinen.

Der UHK-Express nahm endgültig Fahrt auf

Zum Beginn des zweiten Spielabschnitts wagten sich die Mannschaft um den Ex-Kremser Christoph Neuhold noch einmal kurz aus dem „Fuchsbau“, als Raul Santos auf 14:15 (32.) verkürzte. Dem druckvollen Spiel der Wachauer, das auch auf die starke Performance der beiden Torhüter setzte, ließ den Tabellenführer auf 23:17 davonziehen (45.). So ließ Lukas Domesvscek mit dem mittlerweile dritten parierten Strafwurf das gegnerische Team richtiggehend verzweifeln. Zudem musste Bruck/Trofaiach bereits ab der 35. Minute auf Thomas Tremmel verzichteten, der sich die dritte Zweiminuten-Strafe abgeholt hatte. Ähnlich wie in Halbzeit 1 ließ Krems-Trainer Ibish Thaqi im Finish wieder einige heimische Rohdiamanten auflaufen, die ihren Einsatz rechtfertigten. Vor allem Hasecic-Ersatz Sinan Alkic setzte sich mit sechs Treffern und einer 100-prozentigen Torausbeute bestens in Szene. Jonathan Povin, Spross der UHK-Legende Dieter Ripper, erzielte seinen ersten HLA-Treffer, aber auch Paul Hofmann und Tilen Pausits zeigten, dass in Zukunft mit ihnen zu rechnen sein wird. Die Lücke, welche Matthias Führer im Sommer hinterlassen wird, sollte von Stephan Wiesbauer gut abgedeckt werden. So stand aus Kremser Sicht am Ende ein klarer Erfolg zu Buche, mit dem die BT Füchse noch gut bedient waren.

Tore Förthof UHK Krems: Daniel Dicker (7), Sinan Alkic (6), Marko Simek (4/1), Matthias Führer (4), Stephan Wiesbauer (3), Julian Pratschner (3/1), Sebastian Feichtinger (2), Romas Kirveliavičius (1), Benedikt Rudischer (1), Jonathan Provin (1).

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): „Bei uns hat das letzte Feuer noch gefehlt, zumal die Pole-Position in der HLA-Tabelle schon vor dieser Partie feststand. Unsere angeschlagenen Spieler konnten dadurch geschont werden und Youngsters wie Sinan Alkic haben ihre Chance genützt, konnten Selbstvertrauen tanken und werden uns in Zukunft noch viel Freude bereiten.“

Christoph Neuhold (BT Füchse): „Wir konnten den hohen Favoriten leider nicht ärgern, agierten zu oft mit angezogener Handbremse. Vor allem unsere zahlreichen technischen Fehler ließen nach einem guten Start ein mögliches Spiel auf Augenhöhe nicht zu.“