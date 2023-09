Kremser Siegeswille entschied HLA-Hit

Krems-Bregenz 28:26 (15:15). Ballverlust beim ersten Angriff, eine Topchance, sowie einen Strafwurf vergeben - der Start in den HLA-Hit verlief für die „Rot-Gelben“ alles andere als vielversprechend. Kapitän Marko Simek fand nach der Schlusssirene keine Erklärung für diese notorische Schwächephase des Teams nach dem Anpfiff: „Wir brauchen offensichtlich jedes Mal eine gewisse Anlaufphase, um auf Touren zu kommen.“ 6:11 betrug der Rückstand bereits nach 13 Minuten, ehe die Schützlinge von Ibish Thaqi endlich Fuß fassen konnten. Entscheidend dabei waren zwei Einwechslungen: Sebastian Feichtinger erzielte gleich drei Treffer en suite und Goalie Lukas Domevscek, der für Thomas Eichberger aufs Spielfeld gekommen war, machte den UHK-Kasten plötzlich dicht. Der 24-Jährige war am Ende ein entscheidender Faktor des Turnarounds. Stephan Wiesbauer sorgte mit seinem Treffer zum 13:12 (24.) für die erste Führung der Gastgeber. Mit dem Gleichstand von 15:15 ging es in die Kabinen.

Auch nach der Pause stotterte der UHK-Motor vorerst. Die Vorarlberger hatten wieder kurzfristig in die Spur gefunden und konnten sich durch Teamspieler Tobias Wagner wieder ein wenig absetzen (20:22, Minute 45). Tobias Auss, der schon für den erstmaligen Einstand in Hälfte 1 gesorgt hatte, glich neun Minuten vor Schluss dank einiger prächtiger Interventionen von Goalie Lukas Domevscek zum 25:25 (52.) aus. Die numerische Unterzahl der Kremser wurde durch die anschließende Rote Karte für Matic Kotar egalisiert. Der Slowene hatte Tim Rozmann mit einem rüden Hüftcheck ins Out befördert. Schließlich sorgte Kapitän Marko Simek mit zwei Treffern für die Vorentscheidung (58.). Leichtfertige Fehler in den beiden Schlussminuten hätten die Wachauer beinahe um die Lorbeeren ihrer Aufholjagd gebracht. Nach einem Fehlwurf der Bregenzer prallte ein weiteres Geschoss an die Querlatte des UHK-Gehäuses, sodass danach die Spieler, allen voran Lukas Domevscek, mit ihren Fans den ersten Heimsieg der Saison feiern konnten.

Torschützen FÖRTHOF UHK KREMS: Marko Simek (8), Moritz Mittendorfer (6), Sebastian Feichtinger (4), Tobias Auss (3), Stephan Wiesbauer (3), Tim Rozman (2), Kenan Hasecic (1), Paul Hofmann (1).

Torschützen Bregenz Handball: Sebastian Burger (5), Tobias Wagner (5), Markus Mahr (4), Matic Kotar (4), Andreas Schröder (4), Raphael König (2), Robin Kritzinger (2).