Kremser Sturmlauf an die Tabellenspitze

Der UHK ist wieder voll im Titelrennen! Wer hätte das nach den mauen Dezembervorstellungen, unterfüttert mit dem Auswärtsdebakel bei Westwien, gedacht? Die NÖN versuchte, der Leistungssteigerung nach der Winterpause auf den Grund zu gehen.

Alle wieder „im Boot“

Die Kremser blieben von Corona nach dem Wiederanpfiff im Februar relativ verschont. Gegen Hard konnte Trainer Ibish Thaqi sein stärkstes Aufgebot stellen. Ganz wichtig dabei: das Comeback von Kapitän Marko Simek, ohne den sich die frühzeitige Rote Karte von Jakob Jochmann fatal auswirken hätte können. Simek war in der Folge mehr als nur ein Ersatz für den Spielmacher, glänzte zudem bei seinen Strafwürfen und erfolgreichen Einzeldurchbrüchen.

Goldgriff Eichberger

Dass die Wachauer mit Thomas Eichberger nach dem überraschenden Abschied von Ivan Budalić einen tollen Coup gelandet haben, bestätigte sich gegen die „Roten Teufel“. „Eichi“, wie er jetzt auch schon von seinen Mannschaftskameraden genannt wird, fächerte die Bälle aus den Ecken und steigerte von Minute zu Minute die Verunsicherung bei den Harder Angreifern. Zu seiner unglaublichen Bilanz von knapp 41 Prozent an arretierten Bällen gab sich der gebürtige Steirer bescheiden: „Ich fühle mich pudelwohl hier. Im Spiel konnte ich mich auf die hervorragende Deckungsarbeit meine Vorderleute verlassen!“ Nach dem Schlusspfiff gab es nicht nur die Ehrung zum „Man of the Match“, sondern auch Gratulation der angereisten Verwandtschaft mit einem gemeinsamen Foto.

Moral der Mannschaft

Die Gastgeber mussten neben der Roten Karte für Jakob Jochmann nach der Pause auch noch „Rot“ für Romas Kirve-liavičius wegen seiner dritten Zweiminuten-Strafe wegstecken. Ein herber Schlag, denn „Kiwi“ war sowohl im Angriff als auch in der Defensive bis zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Faktor. „Die Mannschaft hat in dieser Phase großartigen Charakter gezeigt und nach den Ausschlüssen noch mehr Punch auf die Platte gebracht“, fand Trainer Ibish Thaqi nur Worte des Lobes für sein Team.

Die „UHK-Wand“ in der Halle

In der Halle herrschte fantastische Stimmung wie schon lange nicht, ein Faktor, der den neuen HLA-Spitzenreiter über 60 Minuten richtig beflügelte.

Bregenz - UHK, 12. März, 18 Uhr

Mit den Vorarlbergern haben die Wachauer noch eine Rechnung offen, setzte es im ersten Duell bekanntlich eine schmerzliche Heimniederlage. „Wir haben den Anspruch, jede Partie zu gewinnen, so auch in Bregenz“, strotzt Trainer Ibish Thaqi vor Selbstbewusstsein. Wenn man in Betracht zieht, wie schwer sich die Burger-Truppe gegen Nachzügler Vöslau in der Heimhalle getan hat, ist die breite Brust des Chefcoachs durchaus nachvollziehbar.