Kremser verpflichten slowenischen Linkshänder für die nächste Saison

Nach dem Abgang von Gašper Hrastnik fehlte den Kremsern ein klassischer Rückraum-Spieler für die rechte Aufbau-Position. Kompensiert wurde dieses Manko in dieser Saison zum Teil recht erfolgreich durch Sebastian Feichtinger, Kapitän Marko Simek oder Lukas Nikolic. Ein Transfer war seit längerem angedacht. Nun ging dieser schneller über die Bühne als erwartet. Der neue Mann heiß Tim Rozman, ist Slowene und spielte zuletzt beim deutschen Zweitligisten TUSEM Essen. Zustande kam der Kontakt über Gašper Hrastnik und dessen Manager. „Gaschi“ stellte seinem Landsmann über den UHK nur das beste Zeugnis aus. Romas Kirveliavičius, mit dem Tim Rozman eine gemeinsame Zeit in Weilstetten verbrachte, hatte den 1,91 Meter-Hünen anschließend noch bestärkt, das Angebot der Wachauer für die nächste Saison anzunehmen. Am Freitag kam es bereits in Krems zur Vertragsunterzeichnung.

Mit Rozman schloss der UHK eine Baustelle im Team

Auch UHK-Teammanager Werner Lint war froh, diese Baustelle im Teamgefüge des Meisters für die Zukunft vorerst einmal beseitigt zu haben: „Rozman ist ein Tophandballer mit hervorragenden Qualitäten, spielte acht Jahre bei unserm großen Nachbarn, spricht daher perfekt Deutsch und wird uns sicher stärker machen.“

„Rozi“, wie der 24-Jährige von seinen Teamkameraden gerufen wird, durchlief im jungen Alter bereits die Handballakademie der Füchse Berlin, spielte vor seinem Wechsel nach unter anderem für den Nachwuchs des Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten und den Wilhelmshavener HV. 2020 wechselte er vom dort zum deutschen Traditionsklub. Bei der Ruhrpott-Schmiede fand er sich schnell zurecht, überzeugte mit seinem Spielverständnis, seinen starken 1 gegen 1 Duellen und seiner Wurfkraft aus dem Rückraum. Aber nicht nur im Angriff, sondern auch in der Abwehr wurde der Linkshänder schnell zu einer wichtigen Stütze im Essener Team.

Jetzt machte er auf eigenen Wunsch ein Jahr vor seinem Vertragsende von seiner Sonderkündigungsmöglichkeit Gebrauch. Er suchte sportlich noch einmal eine neue Herausforderung. Essens Geschäftsführer Niels Ellwanger streut dem Linkshände noch Rosen, egal welch andere Gründe seine Entscheidung schlussendlich beflügelt hatten: „Wir bedauern seinen vorzeitigen Abschied. „Aus unserer Sicht ist Tim ein großartiger Handballer mit viel Potenzial, das er bei uns auch unter Beweis gestellt hat.“