Handball Kremser waren auch in Linz nicht mehr zu stoppen

Lesezeit: 3 Min Bert Bauer

Foto: Billy Edelbauer, BILLY EDELBAUER

A uch der HC Linz konnte den Erfolgsrun der Kremser nicht stoppen, obwohl diese stark ersatzgeschwächt in der oberösterreichischen Landeshauptstadt antreten mussten. Die Wachauer, als klarer Außenseiter in die Meisterschaft gestartet, beendeten den Grunddurchgang als überlegenes Team. Mit Kenan Hasecic, Julian Pratschner, Matthias Führer und Stephan Wiesbauer standen Trainer Ibish Thaqi in der oberösterreichischen Landeshauptstadt gleich vier Stammspieler nicht zur Verfügung. Ein Grippevirus hatte das Quartett kurzfristig außer Kraft gesetzt.