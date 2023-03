Kremser wurden in Graz voll gefordert

Werbung

HSG Holding Graz - Förthof 30:31 (13:15). Standardkreisläufer Kenan Hasecic fehlte wegen lädierten Knöchels. Trotzdem wurden die „Rot-Gelben“ in der Anfangsphase ihrer Favoritenrolle voll gerecht, sicherten sich schnell einen Dreitore-Vorsprung, der bis zur 18. Minute auf „Plus 4“ (9:13) anwuchs. Bei einem Time-Out des Heimteams schien HSG-Coach Rene Kramer die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Grazer pirschten sich kurz vor der Pause bis auf einen Treffer an die Kremser heran (13:14).

Ex-Grazer Daniel Dicker sorgte im Finish für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel lag kurz die Sensation in der Luft, als Nemanja Belos, gefürchteter Topshooter der Gastgeber, für den erstmaligen Ausgleichstreffer zum 19:19 (39.) traf. Dadurch kehrte aber der Kampfgeist bei Simek & Co wieder in deren Köpfe zurück. Der UHK legte erneut mit drei Treffern vor (27:30, Minute 57), aber die Kramer-Truppe gab sich noch immer nicht geschlagen und verkürzte drei Minuten vor dem Ende auf 29:30. Mit Daniel Dicker sorgte ausgerechnet ein Spieler, dessen Handball-Wiege in Graz steht, für die endgültige Entscheidung. Mit sechs Treffern setzte der 27-Jährige nach zuletzt durchwachsenen Leistungen ein starkes Lebenszeichen und hatte maßgeblichen Anteil an der Fortsetzung des Kremser Erfolgsruns. Der 30. Treffer der Steirer durch Markus Höfer zwei Sekunden vor der Schlusssirene waren dann nur noch Ergebniskosmetik. Damit ist den Schützlingen von Trainer Ibish Thaqi zwei Runden vor dem Ende Grunddurchgangs die Poleposition für die Viertelfinale-Spiele nicht mehr zu nehmen.

Unter der Woche wurde beim UHK ein weiterer Transfer aus dem zerfallenden Team der „Glorreichen Sieben“ bekannt: Mit Moritz Mittendorfer wechselt im Sommer der nächste West Wien-Spieler in die Wachau.

Tore Förthof UHK Krems: Matthias Führer (7), Sebastian Feichtinger (7), Daniel Dicker (6), Romas Kirveliavičius (3), Marko Simek (3), Julian Pratschner (2), Benedikt Rudischer (1), Stephan Wiesbauer (1), Gábor Hajdú (1).