Lucijan Fižuleto: „Trage Krems immer in meinem Herzen!“

Mit zehn Treffern baute der frühere Publikumsliebling des Kremser Anhangs seine Führung in der HLA-Torschützenliste aus und dirigierte dabei den früheren Serienmeister zu einem verdienten Sieg über den vermeintlichen Favoriten.

„Wir haben im Match alles gegeben, sind ein junges Team, in dem einfach die Chemie passt“, fasst der Slowene die Erfolgskomponenten zusammen. An große Ziele mit Linz will der 28-Jährige noch nicht denken, obwohl mit einem Erfolg gegen Bregenz der Einzug ins Cup-Final-Four (Spiel nach Redaktionsschluss) gelingen könnte: „Wir müssen noch mehr Kontinuität entwickeln, die spielerische Qualität weiter steigern, dann ist in der Zukunft noch viel mit dieser Mannschaft möglich.“ Inzwischen hat „Luci“, wie er in Krems stets von Trainer Ibish Thaqi gerufen wurde, sich für ein weiteres Jahr an die Oberösterreicher gebunden. Ein Comeback in der Wachau nach dem angekündigten Karriereende von Jakob Jochmann hatte auch der UHK gerne in Erwägung gezogen: „Ich wurde von Ibish Thaqi und Werner Lint kontaktiert. Wir konnten uns aber vertraglich leider nicht einigen, möchte aber gleichzeitig betonen, dass ich den UHK Krems nach wie vor tief in meinem Herzen trage!“

Die Kremser wollen den Grunddurchgang natürlich mit einem Sieg über die Steirer abschließen, aber der Fokus leigt bereits auf dem Viertelfinale. „Wir brauchen jetzt nach Hard und der Linz-Pleite einmal wieder ein Erfolgserlebnis“, sieht Trainer Ibish Thaqi die Bedeutung der Partie vor allem in der Stärkung der Moral der Mannschaft. Sollte Schwaz in Bregenz nicht über sich hinauswachsen, ist Rang vier einzementiert und Westwien mit 99,9 Prozent der Viertelfinal-Gegner. Lukas Nikolic wird nach seiner Adduktorenzerrung wieder auflaufen, Romas Kirveliavičius könnte wegen eines Muskelfasereinrisses geschont werden.