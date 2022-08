Werbung

Beim Test vor über 900 Zuschauern in Graz erwies sich Deutschlands Pokalsieger am Donnerstag wie erwartet als spielbestimmend. Österreichs Nationalspieler Mykola Bilyk in den Reihen der Kieler kam auf fünf Treffer, für die Kremser waren Marko Simek und Daniel Dicker je sechsmal erfolgreich. Kiel absolviert noch bis Sonntag ein Trainingslager in Graz.