Neuer UHK-„Co“ Merten: „Arbeit mit Talenten ist ein steter Balanceakt“

„Ich kann unser Youngster-Ensemble ruhigen Gewissens und auch mit ein wenig Stolz an meinen Nachfolger Gábor Hajdú übergeben“, zieht Jörg Merten, ehemaliger Topspieler der Fivers, zu Recht eine positive Bilanz über seine Arbeit.

Die UHK-Talenteschmiede schaffte unter seiner Führung den Sprung in die HLA-Challenge und konnte sich dort auch gegen routinierte Teams durchsetzen: „Besonders freut mich, dass Spieler wie Benjamin Rudischer und Mario Lippitsch auch den Sprung in das 2002er-Nationalteam geschafft haben sowie Jakob Schwanzer und Paul Hofmann in der rot-weiß-roten Auswahl der 18-Jährigen stehen.“

Mit Wechsel zur Kampfmannschaft wird sich wenig ändern

Für Jörg Merten (41) ist die Arbeit mit jungen Talenten, die man zu zukünftigen Topspielern ausbilden will, ein steter Balanceakt: „Man darf bei der Aufgabenstellung nie locker lassen und muss die Burschen gleichzeitig bei Laune halten. Dabei ist manchmal auch eine gewisse Strenge erforderlich, aber der Jugendliche muss immer das Gefühl haben, dass man für ihn nur das Beste will.“

Mit dem Wechsel zur Kampfmannschaft ändert sich für den früheren Linksaußen im Umgang mit den Spielern wenig: „Die nachstrebenden Youngsters müssen dann noch die Hierarchie in der Mannschaft akzeptieren, obwohl sie zuvor im Farmteam schon tragende Rollen gespielt haben.“

Die Zusammenarbeit mit Ibish Thaqi klappte schon in der Vergangenheit vorzüglich: „Ich durfte ihn bereits mehrmals beim Vormittagstraining vertreten, wenn er in seinem Café in St. Pölten unabkömmlich war.“

Hauptaugenmerk wird der neue „Co“ auf die Athletikarbeit mit dem Kader legen – „aber auch da gibt Ibish Thaqi die Marschroute vor!“