ÖHB-Frauen-Cup Statement für den Aufstieg: GKL-Handballerinnen warfen St. Pölten raus

Im Freiflug in die ÖHB-Cup-Hauptrunde. Naomi Provin glänzte gegen St. Pölten mit sieben Treffern. Foto: Bert Bauer

Werbung

V or Rekordkulisse in der Langenloiser Sporthalle warfen die GKL-Ladys in einer packenden Partie den WHA-Meisterliga-Vertreter St. Pölten aus dem Bewerb.