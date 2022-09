Perfekter Start der GKL-Ladys

Werbung

Nur ganze 16 Sekunden – beim Spielstand von 4:3 – lag der Liga-Neuling in seiner ersten Zweitligapartie zurück, um danach beim WHA-Challenge-Debüt als verdienter Sieger vom Parkett zu gehen.

Selbst Trainer Dieter Ripper zeigte sich von der kompakten Vorstellung seiner „Ladys“ beeindruckt: „Das war eine unglaubliche Teamleistung, die mit zwölf verschiedenen Torschützinnen eindrucksvoll untermauert wurde.“ Hinzu kam noch die ausgezeichnete Verfassung von Torfrau Corina Seitner. Die Kamptalerinnen kamen in der Folge nie mehr ernstlich in Bedrängnis. Ein Dreitore-Rückstand war das höchste der Gefühle für die Weinviertlerinnen, näher kamen die Gastgeberinnen nicht mehr heran.

Schon am Samstag wartet in Graz ein anderes Kaliber auf die Spielgemeinschaft. Dieter Ripper: „Im Gegensatz zu Hollabrunn waren die Steirerinnen in der Vorsaison in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Wir sind diesmal wirklich krasser Außenseiter, zumal zwei Stammkräfte fehlen werden.“ Kapitänin Lejla Musić und ihre Schwester Ajia sind zu einer Hochzeit im Verwandtenkreis geladen, die schon lange geplant war. Ajla wird sogar als Trauzeugin fungieren.