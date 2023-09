UHK Krems: Perfekter Start in die Saison

„Wir sind in der HLA-Challenge angekommen, was die gute Arbeit der Trainer bestätigt“, fasste Andras Boszo, der diesmal Chefcoach Max Holly vertrat, die beeindruckende Vorstellung der UHK-Youngsters zusammen. Einen Sieg über das starke Ensemble aus Korneuburg hatte man den Youngsters kaum zugetraut, aber es kam ganz anders. Die Spielgemeinschaft diktierte von Beginn an das Geschehen und ließ die Weinviertler ordentlich ins Schnaufen kommen.

„In den beiden ersten Saisonen wechselten sich Hochs und Tiefs bei der Mannschaft ab. Ziel ist es heuer, mit konstanten Leistungen vorne mitzumischen“, ist Boszo zuversichtlich. Der Optimismus kommt nicht unbegründet: Im Brixton-Fire- Team standen mit Philipp Honas, dem fünffachen Torschützen Marc Gaydusek, Max Stradinger und Nepomuk Grabner vier 17-Jährige, die sich alle gegen einen starken Gegner von der Zuckerseite präsentierten.

In der Steiermark werden die UHK-Rohdiamanten wahrscheinlich noch mehr gefordert sein. Boszo: „Die Burschen werden aber wieder alles geben!“