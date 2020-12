Zu Jahresbeginn schwebt der rot-weiß-rote Handball auf einer Euphorie-Welle. Die Heim-EM beschert Publikumsrekorde und mit Fabian Posch, Jakob Jochmann und den gebürtigen Kremser Gerald Zeiner hat auch die Wachau ihre Helden.

Die Bonusrunde beginnt für den UHK Krems mit einer ärgerlichen 28:29-Heimniederlage gegen die Fivers, welche die NÖN als „Bitteres Knock-out“ tituliert. Die Wiederholung des Doubles aus dem Vorjahr bleibt Illusion, die Gegner haben sich inzwischen auf das Team von Ibish Thaqi besser eingestellt.

Im März folgt auch der coronabedingte vorzeitige Abbruch der Handball-Bewerbe, Krems beendet die Bonusrunde auf Rang drei hinter den Fivers und Hard noch vor den Viertelfinal-Partien. Kurios: Die Wachauer bleiben dadurch Titelverteidiger für 2020/2021, da es wegen der abgebrochenen Punktejagd keinen neuen Meister gibt. Im Sommer kommt es zum großen Mannschaftsumbruch, nachdem Thomas Kandolf, Gregory Musel, Lenny Schafler, Aron Toman (alle Karriere beendet), sowie Lucijan Fižuleto den Verein verlassen.

In der Vorbereitung bieten sich für Trainer Ibish Thaqi eingeschränkte Möglichkeiten mit wenig Spielen, da nach wie vor ein Damoklesschwert namens Corona über dem Sport schwebt. Mit Igor Vucković und Lukas Nikolic holt der UHK zwei Nachwuchstalente ins Boot, muss aber auch auf dem Legionärsmarkt aktiv werden, da heimische Spitzenhandballer finanziell unerschwinglich sind. Von den drei Neuen erweist sich Aleks Glendža als Flop. Ivan Budalić und Gašper Hrastnik sind inzwischen in der UHK-Familie angekommen. Die Fans bleiben bald im Herbst ausgesperrt, da Corona inzwischen wieder die Regie in den Sporthallen übernommen hat.

Einen Rückblick auf weitere sportliche Höhepunkte des Jahres 2020 findet ihr in der NÖN-Printausgabe und im ePaper vom 30. Dezember 2020.