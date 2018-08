Die Thaqi-Schützlinge erwartet gleich in Runde eins mit dem Schlager gegen die Roten Teufel aus dem Ländle ein richtiger Knaller. Was spricht für und was gegen Rot-Gelb?

Aderlass. Hard hatte einen weit größeren Umbruch innerhalb der Mannschaft als der UHK zu verzeichnen. Mit Domagoj Surac, Frederic Wüstner (St. Gallen), Lukas Herburger (Schaffhausen), Marko Tanskovic (Leoben) und Daniel Dicker (Graz) stehen Neo-Trainer Klaus Gärtner bewährte Stammkräfte nicht mehr zur Verfügung.

Harder Lazarett. Weiters fallen Jungvater Luka Raschle und Rückraumbomber Dominik Schmid verletzungsbedingt aus. Dazu kommt noch der Langzeitverletzte Risto Arnaudovski .

Neuer Coach. Dem früheren Co-Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, Klaus Gärtner, fehlte es bis zum Supercup-Coup bei den Fivers im Gegensatz zu den Wachauern an Erfolgserlebnissen in der Vorbereitung. Dass es bei den Roten Teufeln noch nicht so rund läuft, zeigte die Halbzeit zwei in Wien, als Zeiner & Co gehörig wackelten und erst in den Schlusssekunden zum Siegestreffer kamen.

Vorbereitung. Wer gegen renommierte Gegner besteht, braucht auch vor dem Vizemeister keinen Kniefall zu machen.

UHK-Anhang. Auf ihren treuen Anhang wird sich die Mannschaft auch diesmal verlassen können.

Statistik. Die spricht klar für die Roten Teufel, die in der letzten Saison alle vier Begegnungen gegen die Moser-Boys für sich entscheiden konnten.

Duell der Keeper. Hards Dauerbrenner Golub Doknic lief in der Hollgasse zwar nicht heiß, brachte die Wiener vor allem in Hälfte eins zur Verzweiflung. Bei Krems wird man sehen, wie schnell Standardgoalie Gregory Musel nach seiner langen Verletzungspause wieder an alte Glanztaten anschließen kann.