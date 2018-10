Beim Bestschießen in der Sporthalle behielten die Heimischen die Oberhand, weil dem Gegner mit Fortdauer der Partie immer mehr die Luft beim Tempobolzen wegblieb und sich dadurch die Fehleranfälligkeit zwangsweise häufte.

Dabei waren die Moser-Boys alles andere als erfolgsversprechend aus den Startlöchern gekommen und hatten sich gegen engagierte Ferlacher schnell einen 3:7-Rückstand eingehandelt. Für Trainer Ibish Thaqi bestand augenblicklicher Handlungsbedarf. Er brachte Lucijan Fižuleto, den er nach seiner Blinddarm-OP vorerst noch schonen wollte, auf die Platte.

Familie „gab einen zusätzlichen Motivationsschub“

Der sympathische Slowene brachte in der Folge den Umschwung. Er sorgte zunächst mit drei Treffern in Serie für den erstmaligen Ausgleich zum 12:12 und zog auch danach alle Register seines vielfältigen Könnens in der Offensive. „Ich bin schmerzfrei und wieder heiß auf Handball“, hatte Fižuleto schon vor Spielbeginn insgeheim auf längere Einsatzzeiten gehofft.

Am Ende der beidseitigen Turbo-Offensive standen beim 23-Jährigen elf Volltreffer zu Buche: „Diesmal war meine ganze Familie samt Onkel und Tante in der Halle. Das gab mir einen zusätzlichen Motivationsschub.“

„Fižus“ außerordentliche Sprungkraft beim Wurf blieb auch den UHK-Fans nicht verborgen. Und die liegt offenbar in seinen Genen. Vater Hrvoje Fižuleto stand 1988 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles in der jugoslawischen Leichtathletik-Auswahl. Seine Disziplin war – erraten – der Hochsprung. Dort hat er zwar nicht das Finale erreicht, Rang fünf bei der Inddoor-EM 1984 spricht für dessen Klasse.

Fižuleto junior gab sich nach dem Match aber bescheiden: „Wir haben als Team gewonnen, 40 Tore sind zwar super, aber 35 Gegentreffer um einige zu viel. Daran werden wir noch arbeiten müssen.“

Unbedingt noch erwähnenswert: die glänzende Angriffs-Performance von Thomas Kandolf, der neun Mal scorte und so zusammen mit Fižuleto für 50 Prozent der Kremser Torausbeute verantwortlich war.