Bild mit Symbolwert. Fabian Posch & Co schrammten gegen Hard mit Max Hermann (hinten) knapp an einem Punktgewinn vorbei, womit dem UHK die Top-Position vor dem Play-off nicht mehr zu nehmen gewesen wäre. Am Freitag gegen Westwien gibt es die nächste Möglichkeit dazu. Foto: Bert Bauer

| Bert Bauer