Mit Ausnahme der ersten Minuten (0:2-Rückstand) war das Match eine sichere UHK-Angelegenheit. Sobald die Gäste ein wenig an der Kremser Führung zu knabbern begannen, hatten Simek & Co stets die passende Antwort parat.

Flügelzange Schafler/Nigg schnappte zu

Wenn nicht Lucijan Fižuleto die Defensive der „Grünen“ austanzte, dann war beim großartigen Gregory Musel Endstation. Das letzte Pulver verschoss Julian Pratschner bei 23:24 vom „Punkt“, bevor die Flügelzange mit Lenny Schafler und David Nigg endgültig zuschnappte.

Was am Ende fast zu einem Eklat führte, waren die permanenten negativen Emotionen, die von der Wiener Bank mit Trainer Hannes Jon Jonsson und seinem Stellvertreter Roman Frimmel ausgingen. Die verbalen Entgleisungen unter der Gürtellinie wurden nicht nur gegen das Refereepaar gerichtet, sondern auch in Richtung rot-gelber Crew.

„Die beiden haben keinen Respekt vor dem UHK, dem Kremser Publikum und der Stadt“, wollte Trainer Ibish Thaqi gar nicht ins Detail der Beschimpfungen gehen. Die Situation drohte zu eskalieren, als sich die Wachauer kurz vor dem Ende – das Match war bereits entschieden – ein Time- out genehmigten. „Unser gutes Recht“, so Co-Trainer Stefan Hanko. Dass sich die Wiener dabei mit Drohgebärden Richtung Kremser Spieler bewegten, war ein absolutes „No-Go“.

„Der Schiri-Überwacher am Kampfgericht hätte den Provokationen und dem ständigen Reklamieren der Gäste viel früher Einhalt gebieten müssen“, sah der erfahrene Kremser Referee Walter Heckl die Basis für die überbordende Emotion. Den Schiris macht er dabei keinen Vorwurf: „Füchsl/Mohler hätten Julian Ranftl in der Schlussphase nach seiner Attacke gegen Schafler vom Platz stellen müssen. Der kam mit einer Bankstrafe noch billig davon.“

„Mussten auf dieses Verhalten reagieren!“

„Nicht die Spieler, sondern die Betreuer waren schlechte Verlierer“, stößt Ibish Thaqi nach, „wobei ich Trainer Jonsson noch ein wenig verstehe. Er kämpft um seinen Job und steht enorm unter Druck. Frimmels Verhalten ist für mich unverzeihlich.“ Thaqi weiter: „Natürlich haben wir dann auf die Beschimpfungen reagiert, das sind wir schon unseren Fans schuldig.“

Erinnerungen an das Match in der Südstadt tauchen wieder auf: Da waren der ominöse Stromausfall auf der Anzeigetafel, der den Kremser Spielfluss bremste, und auch eine plötzlich aufs Spielfeld kollernde Trinkflasche, die zu einer Unterbrechung führte ...