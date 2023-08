Stressiges Wochenende

Tim Rozman machte den Trip in die mährische Metropole mit, war wegen muskulärer Probleme aber zum Zuschauen verurteilt. Dann erwischte es auch noch Moritz Mittendorfer (Muskelansatz-Probleme) und Paul Hofmann, dessen Steißbein sich vom Sturz aus „lichten Sprungwurf-Höhen“ beleidigt zeigte. So war Trainer Ibish Thaqi gezwungen, mit Tilen Pausits auf den nächsten Nachwuchsmann als Alternative in der Aufbau-Mitte-Position zurückzugreifen. „Tilen machte seine Sache aber sehr gut“, gab es danach Lob vom Trainer. Sämtliche angeschlagenen Akteure sollten bereits bei der Generalprobe am Freitag in Graz gegen HIB wieder einsatzfähig sein.

Im ersten Spiel gegen Dessau brachten die Wachauer ihren Vorsprung nach knapper Halbzeitführung nicht über die volle Distanz. Immerhin – der deutsche Zweitligist war in der Vorsaison nur hauchdünn am Aufstieg in die Bundesliga vorbeigeschrammt. Bei der Niederlage gegen das polnische Spitzenteam Górnik Zabrze gab die dezimierte Wechselbank der Kremser den Ausschlag. Für ein resultatmäßig versöhnliches Ende sorgte der abschließende Sieg gegen das Heimteam aus Brünn im Spiel um Rang 5.

Auch zwei Nachwuchsteams sammelten in Tschechien internationale Erfahrung. Das UHK-Team der Jahrgänge 06/07 trat im U19-Bewerb an. Die gegenüber der Konkurrenz um ein Jahr jüngere Truppe landete sensationell auf Rang 2. Im U17-Bewerb konnten sich die 2008er und 2009er-Jahrgänge ebenfalls gut ins Szene setzen.