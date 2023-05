Tine Gartner wird Matthias „Matze“ Führer beim UHK Krems nachfolgen

Der 1,80 Meter große Slowene war schon in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ein Garant für Tore vom rechten Flügel. Bisher erzielte der 25-Jähre bereits 87 Treffer für die Stahlstädter, in der Vorsaison waren es ingesamt 96. UHK-Teammanager Werner Lint ist überzeugt, dass mit Gartnrer die ideale Ergänzung zu Stephan Wiesbauer gefunden wurde: „Tine wurde in der Schmiede der Berliner Füchse ausgebildet und hat großes Potenzial. Er ist kein klassischer Shooter, aber einer, der unser Spiel schneller und flexibler machen wird. Ich bin überzeugt, dass er die Lücke, welche „Matze“ Führer zu Saisonschluss hinterlässt, schnell schließen wird!“ Die Vereinbarung mit den „Rot-Gelben“ wurde vorerst auf ein Jahr abgeschlossen.

Nach Tim Rozman, den beiden West Wienern Willi Jelinek und Moritz Mittendorfer ist Gartner bereits die vierte Neuverpflichtung, die den Kader des Meisters zusammen mit den starken nachstrebenden Kremser Nachwuchsspielern wie Jonathan Provin und Paul Hofmann noch kompakter und schlaggkräftiger machen soll. Der Linkshänder freut sich bereits jetzt auf seine neue Aufgabe: „In Krems spürt man, dass die Stadt für den Handball lebt und der Verein eine tolle Fanunterstützung hat.“