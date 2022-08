Titelverteidiger Krems ist krasser Außenseiter

Werbung

FIVERS WAT MARGARETEN

Seit Jahren gibt es bei den Wienern erstmals keinen Transferabgang. Die Regeländerung beim Anwurf – die NÖN berichtete – könnte das schnelle Umschaltspiel der jungen Margaretner noch mehr befeuern. In der Vorsaison ist die Eckl-Truppe in einer denkwürdigen Partie, die nach Verlängerung erst im Siebenmeterschießen im Semifinale entschieden wurde, am UHK gescheitert. Das liegt der ehrgeizigen Truppe noch immer im Magen und war Nikola Stefanovic bei der Teampräsentation in Wien eine Erwähnung wert.

NÖN-Tipp: Rang 3

HC LINZ AG

Mit dem Halbfinal-Einzug im Frühjahr setzte der Rekordmeister bereits ein Zeichen, dass er wieder in die Erfolgsspur zurückfindet. Die Hermann-Brüder, wieder vereint, wollen zusammen mit dem überragenden Spielmacher und Top-Goalgetter Lucijan Fižuleto heuer die Liga aufmischen. Den Slowenen, Mitglied des UHK-Meisterteams und Publikumsliebling, hätte man nach dem Karriereende von Jakob Jochmann gerne wieder im rot-gelben Jersey gesehen – er passt aber nicht in den finanziellen Spielraum.

NÖN-Tipp: Rang 4

HSG GRAZ

Die Steirer gewannen zuletzt den Future-Bewerb, was für gute Nachwuchsarbeit spricht. Der Einzug ins Viertelfinale als Ziel ist möglich, zumal man am Transfermarkt mit den Zugängen Djordje Pisaric (Serbien), Markus Höfer und Adin Jasarevic höchst aktiv war.

NÖN-Tipp : Rang 9

BREGENZ HANDBALL

Der Vorarlberger Traditionsklub zählt heuer wieder zum engsten Titelkreis. Der neue Cheftrainer Michael Roth hat einen bärenstarken Kader zur Verfügung, in dem der deutsche Kreisläufer Marcel Timm und Mikhail Vinogradov herausragen.

NÖN-Tipp: Rang 2

JAGS VÖSLAU

Die Mannschaft setzt im zweiten HLA-Jahr voll auf die Qualitäten von Fabian Posch und die Erfahrung, welche die junge Mannschaft in der Vorsaison gegen starke Gegner gesammelt hat. Fabian Schartel brachte die Ziele des zweiten NÖ-Vertreters in der HLA bei der Teampräsentation in Wien auch auf den Punkt: „Der Kampf gegen den Abstieg hat nach wie vor höchste Priorität. “

NÖN-Tipp: Rang 11

HSG BÄRNBACH/KÖFLACH

Die Steirer sind im Mai knapp dem Abstieg entronnen und dürften auch heuer ein Hauptakteur im Kampf um den Liga-Erhalt werden. Ein Ass im Kampf Ligaverbleib sollte der Weißrusse Anton Prakapenia sein, der nach vier Jahren in Deutschland und der Schweiz zurück in Österreich ist. Der Heimkehrer – er spielte zuvor auch vier Jahre in Schwaz – strotzt im ersten Interview in der Steiermark vor Selbstvertrauen: „Wir wollen ins Play-off!“

NÖN-Tipp: Rang 12

HC ALPLA HARD

Die „Roten Teufel“ sind der heißeste Kandidat auf den Titel. Mit den Neuzugängen Nikola Stevanović und den Abwehrspezialisten Frédéric Wüstner – er kehrte aus St. Gallen zu seinem Stammverein zurück – peppten die Vorarlberger ihren ohnehin starken Kader weiter auf. In der European League trifft die Truppe von Hannes Jón Jónsson auf den nordmakedonischen Vertreter HC Pelister. Die Doppelbelastung Meisterschaft/Europacup sollte der große, ausgeglichene Kader locker wegstecken können.

NÖN-Tipp: Rang 1

FÜCHSE BRUCK/T ROFAIACH

Mit Raul Santos konnten die Steirer einen prominenten Neuzugang vermelden. Der Leobner kehrt nach neun Jahren deutsche Bundesliga in die Steiermark zurück, nachdem sein Vertrag in Gummersbach nicht mehr verlängert worden ist. Der 89-fache Teamspieler unterschrieb für drei Jahre. Allerdings wird auch mit ihm ein Play-off-Platz schwer zu erreichen sein.

NÖN-Tipp: Rang 10

FÖRTHOF UHK KREMS

Der NÖN-Tipp des Vorjahres mit Platz eins traf voll ins Schwarze, wäre diesmal aber eine noch riskantere Wette. Welche Lücke der Abgang von Fabian Posch und Jakob Jochmann ins Mannschaftsgefüge gerissen hat, zeigte sich bereits in den Testspielen. Trainer Ibish Thaqi weiß, dass in diesem Jahr des Umbruchs kleine Brötchen gebacken werden und er hat mit der Play-off-Teilnahme vorerst ein realistisches Ziel vorgegeben. Das Supercup-Duell gegen Bregenz deutete trotz der knappen Niederlage das Potenzial an, das in der Mannschaft schlummert.

NÖN-Tipp: Rang 5

SG WEST WIEN HANDBALL

Der Traditionsverein wandelt auf den Spuren des Stadtrivalen, setzt auf die Marke Eigenbau. Hinter Cheftrainer Michael Draca stehen mit Roland Marouschek und Roland Eberl, einem gebürtigen Kremser, zwei Experten mit UHK-Vergangenheit. Das Team aus der Südstadt bevorzugt temporeichen Handball und wird der Konkurrenz mit Sicherheit einiges aufzulösen geben.

NÖN-Tipp: Rang 6



SC KELAG FERLACH

Die Kärntner wurden in der Vorsaison arg von einer Verletzungsserie gebeutelt und mussten phasenweise fünf Stammspieler vorgeben. Nun kann Trainer Risto Arnaudovski aber wieder aus dem Vollen schöpfen. Dazu haben sich die Kärntner mit dem 1,91-Meter-Hünen Hari Pavlov und dem aktuellen slowakischen Teamtormann Michal Konecny verstärkt. Dennoch sollte sich Ferlach erneut in der unteren Tabellenhälfte einfinden.

NÖN-Tipp: Rang 8

SCHWAZ HANDBALL TIROL

Die Tiroler haben nach dem Karriereende von Gerald Zeiner und Richard Wöss zwei Spieler verloren, die in der Vergangenheit maßgeblich für die Höhenflüge der Adler verantwortlich waren. Mit dem neuen Trainer Klaus Hagleitner übernahm ein routinierter Handball-Experte das Ruder, der vor allem jungen Tiroler Talenten den Einstieg in Österreich Handball-Oberhaus ermöglichen will.

NÖN-Tipp : Rang 7