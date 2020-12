„Er war hilfbereit, strahlte stets gute Laune aus und behielt in stressigen Situationen einen ruhigen Kopf.“ So charakterisiert UHK-Legende Günter Chalupa den Verstorbenen. Anton „Toni“ Gattinger war in dessen Trainer-Ära von 1980 bis 1985 oberster „Wadenkneter“ der Wachauer, „beerbte“ Hubert Groiß, der damals zum KSC gewechselt war.

Chalupa abschließend: „Der Verein wird Toni Gattinger, der immer mit vollem Einsatz für die Spieler da war, stets ein ehrendes Gedenken bewahren.“