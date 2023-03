Handball U15: Kremser entthronten Titelverteidiger

Lesezeit: 2 Min Bert Bauer

Staatsmeister! Das Kremser U15-Team schaffte mit dem Finalsieg gegen die Fivers eine Riesensensation. Foto: NÖN, Bert Bauer

W as der Kampfmannschaft am Wochenende nicht gelang, schaffte das Kremser U15-Team, das in einem packenden Endspiel die Alterskollegen der hochfavorisierten Fivers in die Knie zwang.