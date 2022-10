UHK Krems Coach Thaqi: „Müssen an unsere Chance glauben“

Werbung

Wenn der Titelfavorit Nummer 1 auf den bisher unterschätzten aktuellen Meister trifft, dann ist ein heißes Duell vorprogrammiert. Die Statistik der letzten Auseinandersetzungen spricht sogar für die „Rot-Gelben“, in der Gesamtbilanz haben aber die „Roten Teufel“ klar die Nase vorne.

„Wir müssen an unsere Chance glauben“, versprüht UHK-Trainer Ibish Thaqi Optimismus. „Wenn es uns gelingt, wieder ans Limit zu gehen und wir mittels stabiler Deckung ins schnelle Umschaltspiel kommen, dann ist eine Fortsetzung des Erfolgsruns auch gegen die Harder möglich.“

Die EM-Quali-Einberufung von Thomas Eichberger und Daniel Dicker sieht der Chefcoach in der Rückblende mit gemischten Gefühlen: „Thomas hat in der Nationalmannschaft seine gegenwärtige Form bestätigt und war ein Leistungsträger des Teams. Dass allerdings Daniel Dicker überhaupt keine Einsatzminuten auf der Platte bekam, kann ich nicht ganz nachvollziehen, zumal die Defensive gegen die Rumänen in der zweiten Halbzeit beträchtlich gewackelt hat.“

Auch bei zwei Testpartien des Nationalteams der 2004er/2005er-Jahrgänge kamen mit Jakob Schwanzer, Paul Hofmann Matthias Höllerer, Laurenz Kastenhuber und Sinan Alkic gleich fünf junge Kremser zum Einsatz.