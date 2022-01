UHK Krems: Einser-Goalie weiter gesucht

„Nix is fix!“, schallte es aus dem Lager der „Gelb-Roten“, was die Nachfolge für Ivan Budalić betrifft. „Ja, wir haben unsere Fühler auch nach Deutschland ausgestreckt“, gesteht der Sportliche Leiter Werner Lint. „Aber wir haben auch einige heimische Alternativen im Köcher.“

Fix ist dagegen, dass sich der UHK mit Lukas Domevscek einig wurde. Der hochtalentierte Schlussmann aus Kärnten unterschrieb am Montag für weitere zwei Jahre.

Seit Dezember arbeitet die UHK-Klubführung schon intensiv am UHK-Team der Zukunft, was vor allem auch Vertragsverlängerungen mit einigen Stammspielern betrifft. So werden auch Marko Simek, Romas Kirveliavičius, Sebastian Feichtinger, Kenan Hasecic und die beiden Flügel Matthias Führer und Tobias Auß in der nächsten Saison für „Rot-Gelb“ auflaufen. Mit zwei Schlüsselkräften, Fabian Posch und Jakob Jochmann, stehen die Klubverantwortlichen gegenwärtig in Verhandlung. „Fabian hat sein Studium abgeschlossen, ist jetzt junger Familienvater und könnte sich vorstellen, noch ein Jahr in Krems anzuhängen“, gibt sich Werner Lint in Sachen Vertragsverlängerung mit dem Teamkreisläufer zuversichtlich. „Auch Jakob Jochmann hat trotz Berufsstress als Arzt nach wie große Lust am Handball und an einer Fortsetzung seiner aktiven Karriere“, weiß „Faxe“ Lint.