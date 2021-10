UHK Krems: Gipfelsturm endete mit bitterer Heimniederlage

FÖRTHOF UHK KREMS - BREGENZ HANDBALL 26:29 (12:13). Das große Rätselraten erfolgte nach dem Schlusspfiff. Wie konnte es passieren, dass man die Vorarlberger über 60 Minuten lang nicht in den Griff bekam? War der Kräfteverschleiß in den letzten anstrengenden Wochen zu groß oder hatte man den Gegner im Unterbewusstsein auch schlichtweg unterschätzt?

Schon die ersten Minuten zeigten, dass die UHK-Offensive im Zentrum diesmal lahmte. Vor allem die Shooter Gašper Harstnik, Sebastian Feichtinger und Romas Kirveliavičius hatten ihre Visiervorrichtung offensichtlich in der Kabine vergessen. In Hälfte 1 gelang noch kurzfristig Schadensbegrenzung, als die Heimischen einen 3:5-Rückstand binnen weniger Minuten auf 7:5 drehten, bevor im Angriff wieder mit der Brechstange ans Werk gegangen wurde. Der Kremser Schlussmann Lukas Domevscek verhinderte beim Stand von 10:12 kurz vor der Pause mit einer tollen Reaktion das 10:13 (27.), sodass die Heimischen vor dem Gang in die Kabinen nicht erneut schon wieder klar abgehängt wurden.

Der verkorkste Auftritt setzt sich fort

Auch im zweiten Spielabschnitt fingen sich fehlerhafte Kremser schnell wieder einen Rückstand ein (12:15), weil auch in der Defensive nicht so entschieden wie gewohnt zugegriffen wurde und Abwehrhüne Gabor Hàjdu mit mit rechtem Unterarm in Gips von der Betreuerbank das Match verfolgen musste. Keeper Lukas Domevscek in glänzender Verfassung sowie Jakob Jochmann und Fabian Posch in Normalform waren schließlich zu wenig, um der Partie noch eine entscheidende Wendung zu geben. Es folgte zwar noch ein kurzes Aufbäumen (17:17 durch Fabian Posch, 19:20 durch einen Strafwurf von Jakob Jochmann in Minute 45), bevor Bregenz erneut endgültig davonzog und den überraschenden Auswärtssieg locker eintüten konnte.

Tore UHK Krems: Jakob Jochmann (7/5), Fabian Posch (6), Matthias Führer (5), Tobias Auß (3), Stephan Wiesbauer (2), Kenan Hasecic (1), Gašper Hrastnik (1), Lukas Nikolic (1).