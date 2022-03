UHK Krems heiß auf „Rote Teufel“

Werbung

Zu allem Überdruss müssen die Wachauer auch noch in der „Halle am See“ gegen den Meister im Cupbewerb ran. Für UHK-Kapitän Marko Simek, der sich nach seiner langen Verletzungspause schnell wieder in die Spur fand, ist der Viertel final-Schlager ein zweischneidiges Schwert: „Natürlich geben uns die beiden letzten Erfolge viel Selbstvertrauen, aber es wird sicherlich eine neuerliche Gratwanderung, bei der am Ende die Tagesverfassung entscheiden könnte.“

Wie wichtig die Kremser diese Partie nehmen, zeigt auch, dass sie bereits am Freitag nach Vorarlberg reisen, um am Spieltag voll konzentriert und ausgeruht an die schwierige Aufgabe herangehen zu können.

Die Kremser stellen im Gegensatz zu den Hardern nach letztem Informationsstand ihr stärkstes Aufgebot, da „Matze“ Führer nach seiner zweiten Corona-Zwangspause wieder fit ist. Beim Meister ist mit Torhüter Golub Doknić eine Schlüsselfigur fraglich. Der Neo-Österreicher musste wegen einer Knieverletzung seinen Teameinsatz in Estland absagen. „Unser Gegner hat mit Thomas Hurich aber einen zweiten ausgezeichneten Keeper, der uns in der Vergangenheit schon öfter die Zähne gezogen hat“, warnt Marko Simek vor Überheblichkeit im Unterbewusstsein.

Ein Spieler, gegen den der gelb-rote Abwehrblock in den letzten Auseinandersetzungen das Nachsehen hatte, war Ivan Horvath. „Wir können ihn nur im Kollektiv einbremsen. Hard hat aber mehrere brandgefährliche Offensivspieler, sodass es keinen Sinn hat, sich alleine auf den kroatischen Shooter zu konzentrieren“, bekräftigt der UHK-Spielführer, dass es wieder einer starken Abwehrleistung bedarf, um den „Roten Teufeln“ aus Kremser Sicht die dritte kalte Dusche in dieser Saison zu verpassen.

Thaqi: „Voller Fokus auf das nächste Endspiel!“

Für Trainer Ibish Thaqi hat das Match erneut Finalcharakter: „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft alles für den Einzug ins Final Four geben wird.“ Am Wochenende verordnete der Chefcoach seinen Burschen eine dreitägige Verschnaufpause, um sie ab Montag auf das Spiel vorzubereiten.

Freude bereiteten Thaqi auch die Erfolge der Nationalmannschaft über Estland. Dass kein Akteur des Wachauer HLA-Topensembles mit von der Partie war, kann er nachvollziehen: „Posch und Jochmann haben ihre Teamkarriere beendet, aber Thomas Eichberger wird sicher demnächst wieder für Rot-Weiß-Rot auflaufen.“