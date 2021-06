Bei seinem Kurzbesuch in Krems beim HLA-Semifinale gegen die Fivers deutete Lucijan Fižuleto bereits an, dass er beim ostslowakischen Klub keine weitere Zukunft für ihn sehe. Mit dem Wechsel nach Linz – „Fižu“ unterschrieb einen Einjahresvertrag – keimte im UHK-Anhang die Hoffnung auf ein Comeback des beliebten Slowenen in der Wachau auf, zumal Jakob Jochmann angedeutet hatte, dass er mit der kommenden Saison aus beruflichen Gründen seine aktive Handballer-Karriere beenden wird.

Werner Lint, Sportlicher Leiter der Wachauer, will davon (vorerst) nichts wissen: „Wir planen in der Ära nach Jakob Jochmann vorwiegend mit dem Duo Marko Simek/ Lukas Nikolic auf der Spielmacherposition, und vielleicht hängt Jakob dann sogar noch ein Jahr an.“

Eine Rückkehr von Lucijan Fižuleto schloss Lint aber definitiv nicht aus.