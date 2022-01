UHK Krems verlor treue Seele

Die Kremser Handballfamilie trauert um Stefan Milota, der im 59. Lebensjahr viel zu früh nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Der gebürtige Rehberger stieß durch Bruder Christian, Tormann der Kremser Meistermannschaft der 70er-Jahre, zu den „Gelb-Roten“. Trotz seiner Diabetes-1-Diagnose durchlief er die UHK-Jugendabteilungen, avancierte im Juniorenteam zum Spielmacher und stand danach auch im Kader der Kampfmannschaft. Nach der Matura am BRG Krems widmete sich „Milo“, wie er in Handballerkreisen stets genannt wurde, in Wien dem Biologie-Studium, hielt aber dem Verein nach Ende seiner aktiven Karriere als Nachwuchstrainer die Treue.

Besonders in den wirtschaftlich turbulenten 90er-Jahren nach dem Abstieg in die B-Liga engagierte sich Milota in verschiedenen Funktionen im Verein. Ob Mannschaftsbetreuer, Sportlicher Leiter oder auch als Hauptverantwortlicher für die Sponsoren stellte sich der stets lebensfrohe und optimistische promovierte Doktor der Biologie in den Dienst seines UHK. Zudem war Stefan Milota auch Gründungsmitglied des legendären UHK-Dreamteams.

Familienbedingt verlegte „Milo“ danach seinen Lebenmittelpunkt in die Nähe von Stockerau, sodass die Kontakte zum UHK seltener wurden.