UHK Krems: Weiche Knie im Kampf um Tabellenführung

Nach diesem Selbstfaller gilt es für die Spieler jetzt erneut aufzustehen. Aufgrund der Länderspielpause können Jochmann & Co nach den anstrengenden Wochen einmal wieder richtig durchschnaufen und sich dabei auch das Versagen gegen die Vorarlberger noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen ...

Für Ibish Thaqi war es nicht nur die desaströse Performance der UHK-Rückraum-Shooter, sondern auch das Defensivverhalten des Blocks: „Wir haben hier allzu oft die direkten Duelle verloren, dem Gegner dadurch jede Menge freie Würfe ermöglicht.“

„Ich glaube, dass Kiwi diesmal den Mond kaputtschießen wollte“, umschrieb Ibish Thaqi nach Spielschluss die Offensiv-Bilanz des Routiniers. Romas Kirveliavičius gelang bei sieben Versuchen kein einziger Treffer, auch Gašper Hrastnik (1 aus 6) und „Sebo“ Feichtinger (0 aus 3) standen ihm dabei um nichts nach. „Wir haben um die Niederlage richtiggehend gebettelt“, so der Chefcoach.

Dabei hätte auch diesmal die Statistik klar für die „Rot-Gelben“ gesprochen, die zuletzt de facto zum Angstgegner der Vorarlberger mutiert waren. So gab es in den letzten zehn Duellen sieben Siege der Wachauer bei zwei Remis und nur einer Niederlage. Auch die Kremser Ausfälle mit Marko Simek, Igor Vučković, Gàbor Hàjdu und Ivan Budalić können nicht als Ausrede herhalten, zumal den Gästen mit Ante Ešegović und Goran Aleksić verletzungsbedingt ebenfalls zwei Stammkräfte nicht zur Verfügung standen.

Neuerliche Top-Leistung von Goalie Domevcsek

Es gab aber auch positive Aspekte in dieser Partie. So rechtfertigte Stephan Wiesbauer am rechten Flügel das Vertrauen seines Trainers mit zwei wunderschönen Flügeltoren. Neben der Bärnbacher Neuerwerbung durfte auch Goalie Lukas Domevscek wieder auf seine Leistung stolz sein. Mit 31 Prozent abgewehrten Bälle, darunter zwei Siebenmeter, setzte er trotz löchriger UHK-Defensive erneut ein Ausrufezeichen: „Ich glaube, dass ich das Vertrauen des Trainers wieder bestätigen konnte.“ Macht der 21-Jährige so weiter, erwächst Standardgoalie Ivan Budalić bei seiner Rückkehr auf die Platte ein mächtiger Konkurrent.