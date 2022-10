Zwei „Rot-Gelbe“ im rot-weiß-roten Team

Werbung

Dass Thomas Eichberger nach dem Ausfall von Bregenz-Keeper Ralf-Patrick Häusle allein nur als dessen Ersatz einberufen wurde, lässt der Steirer zu Recht nicht stehen: „Ich glaube, dass ich Teamchef Aleš Pajović durch meine aktuellen Leistungen überzeugt habe.“

Eichbergers letzter Teameinsatz datiert aus dem Juni 2021, wo er bei der WM im Ägypten mit dabei war. Der 31-Jährige brennt auf seinen Einsatz und hat sich schon intensiv mit dem Gegner und dessen Wurfbildern auseinandergesetzt: „Den Kern des Teams bilden Akteure des Championleague-Teilnehmers Bukarest. Es steht uns eine schwierige Aufgabe ins Haus!“

In die gleiche Kerbe schlägt auch Klubkollege Daniel Dicker, der sich inzwischen in Krems pudelwohl fühlt und auf die Partie in seiner steirischen Heimat besonders freut: „Wir müssen in Graz unbedingt liefern, bevor es zum zweiten EM-Quali-Match auf die Färöer-Inseln geht.“ Dicker sollte gegen die Rumänen vor allem in der rot-weißen-roten Defensive zum Einsatz kommen, hofft natürlich auch, seine Qualitäten in Angriff zeigen zu können.

Am Montag geht es zurück nach Krems, wo die Vorbereitung auf den Schlager gegen Hard ansteht.