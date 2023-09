Krems: UHK-Motor mit Leerlaufphasen wäre fatal

Ist die „enge Kiste“ im NÖ-Derby gegen Außenseiter Vöslau auf eine schwache Performance der Kremser zurückzuführen?

Nein. Der UHK konnte phasenweise durchaus überzeugen und seiner Favoritenrolle gerecht werden, wenngleich ob des Umbruchs noch nicht alle Rädchen perfekt ineinander laufen. Der Gegner mit den Ex-Kremsern Romas Kirveliavičius, Fabian Posch und Tormann-Routinier Thomas Bauer präsentierte sich gegenüber der Vorsaison um eine Klasse stärker, gab nie auf und sollte auch in den nächsten Wochen höher eingeschätzten Gegnern Probleme bereiten.

Was funktionierte beim UHK schon sehr gut, was – noch – nicht?

Die rot-gelbe Flügelzange präsentierte sich bereits von der besten Seite. Vor allem Benedikt Rudischer glänzte mit seinen vier erfolgreichen Abschlüssen. Gegenüber stand ihm Stephan Wiesbauer um nichts nach. Einzig das Comeback von Tobias Auss hatte einen bitteren Beigeschmack. Nach perfektem Start und vier Treffern inklusive eines Siebenmeters wurde Auss vom Vöslauer Schlussmann Thomas Bauer zweimal „ausgeguckt“, was die Partie im Finish noch einmal spannend machte. Der Youngster selbst wusste danach genau, woran es lag: „Vor allem beim zweiten Fehlwurf habe ich zu viel nachgedacht!“ Aufholbedarf besteht in der Defensivarbeit, die zu viele Gegentreffer zuließ. Kurze Leerlaufphasen, wie gegen Kiwi & Co, wären gegen die Voralberger fatal.

Wie schlugen sich die Neuen?

Allesamt vielversprechend. Linkshänder Tim Rozman stand zusammen mit dem Goldtorschützen Sebastian Feichtinger mit fünf Treffern ganz oben am UHK-Scoreboard. Moritz Mittendorfer und Kreisläufer Willi Jelinek fügen sich immer besser ein, wenngleich bei Letzterem noch bei der Harmonie mit dem Rückraum Steigerungsbedarf vorhanden ist. Das ist aber ein Prozess, der nicht von heute auf morgen erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Wo werden die Knackpunkte aus Sicht der Wachauer gegen Bregenz sein?

Trainer Ibish Thaqi war mit der Vorstellung seines Teams in der der Thermenstadt alles andere als unzufrieden, aber 31 Gegentreffer waren auch ihm zu viel: „Wir müssen in der Defensive noch kompakter werden. Auch die Leistung unserer Torhüter könnte am Ende, wie in so vielen engen Partien, entscheidend sein. Bregenz hat seine Abgänge mit Größen wie Teamkreisläufer Tobias Wagner und dem West Wiener Markus Mahr mehr als kompensiert, konnte als Favorit Ferlach aber ebenfalls nicht von der Platte schießen!“

Kann der UHK in stärkster Besetzung gegen Bregenz auflaufen?

Einzig der Einsatz von Daniel Dicker, der immer besser in Form kommt, war bei Redaktionsschluss noch fraglich. Der 28-Jährige verletzte sich in Vöslau bereits in der ersten Hälfte am Knie und musste zu Wochenbeginn den Status der Verletzung abklären lassen.