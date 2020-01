Im Jänner wird bei den Klubs bereits begonnen, die Weichen für das kommende Spieljahr zu legen. Ein Abgang bei den „Rot-Gelben“ ist bereits fix: Lucijan Fižuleto wird zu Saisonschluss zum ostslowakischen Spitzenklub Prešov wechseln. Für den Sportlichen Leiter Werner keine Überraschung: „Uns war klar, dass wir Lucijan nicht längerfristig halten können.“ Der sympathische Slowene kam vom Zweitligisten Bruck und entwickelte sich in der Wachau schnell zum Schlüsselspieler und Publikumsliebling. Lint: „Luci weiß auch, dass er dem UHK viel zu verdanken hat. Er wird bis zum letzten Match bei uns alles geben.“

Fižuleto ist nicht der erste Akteur, für den Krems das Sprungbrett zu einer internationalen Karriere war. Typische Beispiele der letzten Jahre waren der Litauer Gerdas Barbarskas, der in der Wachau so richtig „aufblühte“ und nach einer Zwischenstation in der 2. Deutschen Liga nun in Frankreich beim französischen Erstdivisionär Chambéry Savoie HB unter Vertrag steht. Christoph Neuhold kam aus Trofaiach nach Krems. Gegenwärtig läuft er für Coburg, den gegenwärtigen Tabellenführer der 2. Deutschen Bundesliga, auf.

„Wir werden für Fižuleto einen Rückraumspieler engagieren. An einigen heimischen Talenten sind wir dran“, gibt sich Lint noch bedeckt.

Wie schaut es mit den Verträgen der anderen UHK-Kaderspieler aus?

Vertrag auch für 2020/21

Die Kontrakte von Michal Shejbal , Fabian Posch und Jakob Jochmann laufen weiter. Der UHK-Spielmacher beginnt nach dem Abschluss seines Medizinstudiums mit seinem Ausbildungsturnus, will aber weiter Handball spielen. Lint: „Da wir oft freitags spielen werden, kann Jakob am Wochenende Dienste ableisten.“

Die beiden Youngsters und U20-Teamspieler Tobias Auß und Oliver Nikic werden auch 2020/21 für viel Elan im UHK-Ensemble sorgen.

Vor Vertragsverlängerung

Die Verlängerung dürfte für die beiden Routiniers Gabor Hàjdu und Gregory Musel nur noch Formsache sein. Musel stieg kürzlich beruflich in die IT-Branche in Wien ein. Hàjdu wirkt an diversen sportlichen Schulprojekten mit. Die Vereinbarung von Gunnar Prokop sollte spätestens Ende Jänner ebenfalls fix unter Dach und Fach sein. Kapitän Marko Simek wurde ebenfalls ein neues Angebot unterbreitet, das er akzeptieren dürfte. Aron Toman stieg nach seiner Verletzung 2020 wieder in die Vorbereitung ein. Der Korneuburger ist beruflich in Wien bei einer Werbeagentur engagiert. Mit ihm muss die Klubführung noch Gespräche führen.

Natürlich ist nicht auszuschließen, dass für 2020/21 auch noch der eine oder andere Rohdiamant verpflichtet wird.