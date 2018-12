Während die Niederösterreicher am Freitag in der 15. Runde ein 34:33 bei Ferlach holten, mussten die Verfolger Graz und Hard Niederlagen einstecken. Die Steirer verloren zu Hause gegen Westwien mit 26:27, die Vorarlberger gingen beim 24:29 bei den Fivers Margareten ebenfalls erfolglos vom Feld.

Krems lag in Ferlach mit fünf Toren voran, die Kärntner starteten aber eine späte Aufholjagd und glichen eineinhalb Minuten vor Spielende auf 33:33 aus. Gunnar Prokop gelang schlussendlich der entscheidende Wurf für die Gäste. In Graz entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Westwiener immer knapp voran lagen. 40 Sekunden vor Ende traf Viggo Kristjansson für die Gäste zum 27:26, die Grazer verloren dann im letzten Angriff den Ball. Westwien übernahm von Hard damit Platz drei.

Die Partie zwischen den nun auf Rang sieben liegenden Fivers und Hard musste um 1:15 Stunden verschoben werden, nachdem die Vorarlberger bei der Anreise über München aufgrund eines Verkehrsunfalls Verspätung hatten. Die Margaretener fuhren danach ihren sechsten Saisonsieg ein, Hard rannte von Beginn an einem Rückstand hinterher. Schwaz legte bei Bregenz einen starken Start hin, führte zur Pause 12:9 und siegte schlussendlich 26:24. Das Nachzügler-Duell zwischen Leoben und Linz endete Unentschieden 26:26.