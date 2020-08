Die erste echte Nagelprobe der Saison haben die Kremser Handballer in Linz mit Bravour bestanden. Gleich in der ersten Partie setzte das Team um Kapitän Marko Simek mit dem 21:19-Erfolg über den Schweizer Erstligisten Amiticia Zürich ein Ausrufezeichen.

„Das war schon recht ordentlich“, zeigte sich Trainer Ibish Thaqi über die starke Defensivleistung und die daraus resultierenden erfolgreichen Konter seiner Truppe zufrieden. Das Tor der Schweizer hütete übrigens Österreichs ehemaliger Teamgoalie Nikola Marinovic.

Schwerer taten sich die Wachauer im zweiten Match gegen den deutschen Zweitligisten Fürstenfeld, der mit seiner offensiven Deckung kein flüssiges Offensivspiel zuließ. Am Ende reichte es dennoch zum Sieg.

Am zweiten Tag stieß auch Jakob Jochmann zur Mannschaft. Der Arzt in Ausbildung war am Samstag dienstlich verhindert gewesen. Thaqi ließ gegen den tschechischen Erstligisten den gesamten Kader auflaufen. Lovosice lag lange voran, am Ende drehten die „Rot-Gelben“ aber noch die Partie.

UHK-Youngsters zeigten gegen das Heimteam auf

Das abschließende Match gegen die Linzer Gastgeber wurde einvernehmlich auf zwei Mal 20 Minuten verkürzt, da den Kremsern laut Spielplan praktisch keine längere Verschnaufpause gegönnt war. Teambetreuer Harry Vaishor: „Es war für die Burschen gerade nur einmal genug Zeit, um die verschwitzten Trikots zu wechseln!“

Chefcoach Ibish Thaqi setzte gegen die Oberösterreicher voll auf seine Youngsters und beließ Stammkräfte wie Aleksandar Glendža, Fabian Posch, Gabor Hàjdu und Goalie Ivan Budalić auf der Bank. Der 17-jährige Flügelflitzer Benedikt Rudischer und David Schopp ließen dabei erneut ihr großes Talent aufblitzen.

Nächster Linkshänder ist bereits im Anflug

Auch auf der Suche nach einem geeigneten Linkshänder könnte der UHK fündig werden. Am Dienstag nach Redaktionsschluss weilte der Slowene Gašper Hrastnik zu einem Probetraining und medizinischen Check in der Wachaumetropole. Der 28-jährige Rückraummann spielte zuletzt beim kroatischen Spitzenklub RK Zagreb. „Er wäre auf jeden Fall eine Option“, so Thaqi, „und würde sicherlich zu uns passen.“