GKL-Handballerinnen: Ein kleiner Funken Hoffnung bleibt

Zwei Stangenwürfe in der Anfangsphase und der Nervosität geschuldete technische Fehler ließen die GKL-Ladys gleich in der Anfangsphase in Rückstand geraten. Nach dem Anschlusstreffer zum 18:19 (43.) durch Naomi Provin schöpfte die Spielgemeinschaft noch einmal kurz Hoffnung. Die Gastgeberinnen agierten aber abgeklärter und entschieden am Ende den „Showdown“ um den Klassenerhalt klar für sich.

Im Rückblick waren der verletzungsbedingte Ausfall der beiden Teamstützen Leila Musić und Paula Aschauer und die damit fehlende Bedrohung aus dem Rückraum nicht zu kompensieren.

Dennoch hat Trainer Dieter Ripper den Klassenerhalt noch nicht ganz abgeschrieben, denn in der Landesliga hegen die Topteams keinerlei Aufstiegsambitionen. An der Reihe wäre dann die zweite GKL-Mannschaft, die natürlich für das Aufstiegsturnier nennen würde. Ripper: „Die Entscheidung sollte in den nächsten beiden Wochen fallen. Wir würden natürlich mit dem stärksten Team diese Chance wahrnehmen.“ Auch der Austragungsort des Aufstiegsturniers steht noch nicht fest.