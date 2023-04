Zum Abschied will „Matze“ Führer noch Titel mit Krems holen

Werbung

Er hat lange mit dieser Entscheidung gerungen -„Schließlich gaben Beruf, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung den Ausschlag“, so der 29jährige Sympathieträger, der bei den Wachauern nach seinem Wechsel von West Wien aufgrund seiner Leistungen und seines motivationsfördernden Charakters schnell zu einem Schlüsselspieler und Publikumsliebling wurde. Ausschlagegebend dafür war nicht nur seine Performance auf der Platte, sondern auch sein stets gewinnendes Auftreten außerhalb des Spielfelds. Bei den „Glorreichen Sieben“ hatte Führer 2021 nur noch als „Bankerldrücker“ fungiert, bevor ihn der Ruf aus Krems ereilte. „Die Doppelbelastung aus Hochleistungssport und Beruf hat dem Master für „Neue Medien“ und Bachelor der Sportwissenschaften zuletzt alles abverlangt. Jetzt freue ich mich auf die neuen Herausforderungen ab dem Sommer!“ Seit April ist „Matze“ auch beruflich voll ausgelastet und will dort so wie auf dem Spielfeld wieder 100 Prozent geben, ohne sich dabei aber körperlich und gesundheitlich zu übernehmen.

Karriereende mit Meistertitel ist sein Traum

Der ehrgeizige Flügelspieler will Anfang Juni sein Laufbahn in „Rot-Gelb“ mit einem neuerlichen Titel abschließen: „Davon träume ich und dafür werde ich in den nächsten Wochen natürlich noch alles geben!“ Vollstes Verständnis für seine Entscheidung zeigten auch Trainer Ibish Thaqi, sowie die UHK-Klubführung mit Obmann Alexander Hofmann und Werner Lint, die ihm schon jetzt für seinen zukünftigen Lebensweg alles Gute wünschten.