UHK Krems: Nachfolger für „Ivo“ ante portas

„Die Chemie hat einfach nicht mehr gestimmt, der Trainer hatte sich von ihm mehr erwartet, und Ivo selbst fühlte sich in Krems nicht mehr richtig wohl“, fasste Teammanager Werner Lint die Beweggründe für die Trennung zusammen. „Corona und der mehrwöchige verletzungsbedingte Ausfall wegen seines lädierten Ellbogens taten das Übrige dazu.“

Bei welchem Verein nun Budalić andocken wird, ist den Kremsern nicht bekannt. Lint: „Das liegt in den Händen seines Managers.“ Während der Zwangspause des Kroaten konnte sein Pendant Lukas Domesvscek durchaus überzeugen. Dennoch planen die Wachauer, noch vor dem Wiederanpfiff zur Meisterschaft einen Nachfolger zu verpflichten. Dazu der Teammanager: „Wir sind mit einem großen heimischen Kaliber in engem Kontakt, Namen will ich aber noch keinen nennen.“