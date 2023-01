UHK Krems verpflichtet mit Jelinek nächsten Westwien-Spieler

Werbung

Vor kurzem noch Gegner auf dem Parkett, wollen nun Willi Jelinek (Mitte) und Kenan Hasecic gemeinsam den Erfolgsrun der Kremser mit Toren vorwiegend von der Kreisläuferposition in der HLA fortsetzen. Foto: Bert Bauer

Das Kremser Flair hat offensichtlich eine besondere Anziehungskraft für Akteure des Traditionsklubs aus der Bundeshauptstadt. Jetzt unterschrieb Willi Jelinek einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre beim UHK. „Sein Vertrag bei Westwien lief im Dezember aus. Das Westwiener Urgestein suchte eine neue Herausforderung“, erklärt UHK-Manager Werner Lint die Beweggründe des Neuzugangs. Vorgespräche mit dem 29-jährigen, 1,98 Meter großen Kreisläufer hatte es bereits im Dezember gegeben. Den Transfer sieht Lint nicht gegen Standardkreisläufer Kenan Hasecic gerichtet, ganz im Gegenteil: „Wir wollten damit ein Manko im Kader abfedern, da Kenans Ersatz Sinan Alkic in seiner Entwicklung noch nicht so weit ist und unser Standardkreisläufer auch Entlastung braucht.“ Mit dem defensivstarken Jelinek sollte die UHK-Abwehr noch stabiler werden.

Einer wechselt gleich, der andere zum Ende der Saison

Ein Abgang mit Saisonschluss ist ebenso fix: Romas Kirveliavičius wird in der nächsten Saison gemeinsam mit Fabian Posch bei den JAGS in Vöslau auflaufen. Für Werner Lint ist das eine nachvollziehbare Entscheidung: „Kiwi befindet sich schon im fortgeschrittenen Handballeralter, will sich mehr der Familie widmen und da ist der lange Anreiseweg in die Wachau mehrmals in der Woche alles andere als familienfreundlich.“

Sofort zurück zu seinem Stammklub Ferlach kehrt Rudi Bobaš. Der baumlange Kroate konnte sich in Krems nicht weiterentwickeln. „Rudi hat die Schule in Krems beendet. Er konnte leider den Schritt vorwärts, den das Trainerteam von ihm erwartet hat, bei uns nicht setzen“, begründet Teammanager Werner Lint den Wechsel.