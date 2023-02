UHK Krems: Ein starkes Lebenszeichen

Werbung

„Das war zweifellos unsere beste Saisonleistung“, freute sich Trainer Max Holly über die Vorstellung seiner Burschen. Den Grundstein legte Samuel Fabry im UHK-Gehäuse, der auf eine sensationelle Abwehrquote von über 42 Prozent kam. Da auch zahlreiche Fans aus Korneuburg angereist waren, herrschte tolle Stimmung in der Loiser Sporthalle, welche Paul Hofmann & Co gegen das Ensemble des Ex-Kremsers Aron Toman zusätzlich beflügelte.

„Sechzig Minuten Vollgas im Angriff, Teamwork und toller Einsatz, so kann es weitergehen, am besten gleich am Samstag beim nächsten Derby in St. Pölten,“ so Max Holly.