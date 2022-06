UHK Krems hat ersten „Matchball“ für Titel Nummer 5

Werbung

„Die Halle wird brennen“, verkündete Erfolgstrainer Ibish Thaqi stolz nach dem Schlusspfiff in der Harder Halle am See. Und Vorstandsmitglied Heidi Achleitner, die mit einer Gruppe UHK-Hardcore-Fans die beschwerliche Reise in den äußersten Westen auf sich genommen hatte, legte noch ein Schäuferl nach: „Auf Hards Rote Teufel wartet diesmal bei uns die Hölle!“

Was spricht für beziehungsweise gegen den zweiten Erfolg der „Rot-Gelben“ in diesem zweiten, möglicherweise bereits entscheidenden Duell? Die NÖN begab sich auf Spurensuche.

Das Momentum

Durch den Auswärtssieg, der neuerlich in einer Verlängerung entschieden wurde, befinden sich alle Spieler im Flow. Kein Akteur will sich noch einmal zu einem finalen Duell die Reise nach Vorarlberg antun, sondern so wie vor drei Jahren den Meisterpokal vor den eigenen Fans in die Höhe stemmen.

Nerven & Tagesverfassung

Der Bauchfleck gegen die Fivers im Semifinal-Heimspiel sollte Warnung genug sein, dass es erneut einer Top-Leistung aller bedarf, um das mit starken individuellen Größen besetzte Harder Team endgültig aus den Angeln zu heben. Der (noch) regierende Meister steht jedoch seinerseits unter enormem Erfolgsdruck.

Das Abgänger-Quartett

Für Jakob Jochmann, der seine Karriere beendet, und Fabian Posch – er wechselt bekanntlich aus familiären Gründen nach Vöslau – wäre der Titel der perfekte Abschied aus der Wachau. Auch für Gašper Hrastnik, der den entscheidenden Strafwurf in Hard versenkte und mit Saisonende den UHK verlassen wird, wäre der Titelgewinn das Highlight seiner Karriere. Last but not least ist es auch ein Endspiel für Gábor Hajdú. Der Ungar wird im Herbst des UHK-Farmteam als Spielertrainer übernehmen. Der Abwehrspezialist soll in der „Ersten“ nur noch zum Einsatz kommen, wenn wirklich Not am Mann ist. Die vier Routiniers werden sich daher ganz besonders ins Zeug legen.

Statistik-Plus für Hard

Hard und Krems trafen insgesamt 63 Mal aufeinander. 36 Partien gingen an die Vorarlberger, 18 Mal waren die Wachauer erfolgreich. Neun Mal gab es keinen Sieger. Aber Achtung: Die Finalserie 2019 haben die „Rot-Gelben“ mit 3:2 für sich entschieden. Auch die beiden Matches im Grunddurchgang konnte die Thaqi-Truppe mit 28:27 und 25:22 für sich entscheiden. Nur im Cup setzte es eine Niederlage.