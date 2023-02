Der größte Feind ist die Zufriedenheit

Werbung

Der UHK startete als Underdog in die Meisterschaft, übertraf danach alle Erwartungen. Jetzt läuft es alles andere als rund. Wie ist das generell zu erklären?

Auch Trainer Ibish Thaqi ortete beim Trainingsbeginn nach der Winterpause eine gewisse Lethargie bei den Spielern, was Teammanager Werner Lint mit folgendem Statement klar auf den Punkt bringt: „Unser größter Feind ist die Zufriedenheit.“ Und Thaqi fügt hinzu: „Uns fehlt der Erfolgshunger seit dem Trainingsstart!“

Wie zeigt sich das während eines Spiels?

Die Verantwortung wird zu oft an den Nebenmann ausgelagert. „Mach’s du, ich will mir nicht die Finger verbrennen“, lautete da oft instinktiv die Devise. Gegen Schwaz hatten die Kremser mehrmals die Chance, über den Gegner „drüberzufahren“, was aber nicht wahrgenommen wurde. „Im mentalen Zustand vom Herbst hätten wir diese Partie mit sieben bis acht Toren gewonnen“, ist Ibish Thaqi überzeugt.

Was kann der Trainer dagegen unternehmen?

Der UHK-Chefcoach hat kadermäßig nicht viele Möglichkeiten, große Teamrochaden vorzunehmen, ist aber zuversichtlich, dass die Spieler selbst schnell realisieren, dass in den nächsten Wochen aufgrund der Auslosung die Selbstläufer mit angezogener Handbremse schnell zu Selbstfallern werden könnten.

War das Remis gegen die Tiroler ein Warnschuss zur richtigen Zeit?

Das hofft auch Trainer Ibish Thaqi, der dabei das Auswärtsdebakel der Vorsaison gegen Westwien im Kopf hat, als der UHK nach dieser Schmach wie verwandelt schnurstracks Richtung Meistertitel marschierte. So gesehen hätte der Kremser Erfolgstrainer durchaus auch mit einer Niederlage gegen Schwaz als Weckruf für sein Ensemble leben können.

Mit Ferlach, den Fivers im Cup und Hard warten auf die „Rot-Gelben“ in den nächsten Wochen sehr starke Gegner. Was kann man dann vom Tabellenführer erwarten?

Einerseits positiv stimmen sollten dabei die Resultate der Konkurrenz vom Wochenende. Sowohl die überraschende Heimniederlage der Fivers gegen Linz und jene der Harder in Bruck zeigten, dass diese Topteams auf der Platte ebenfalls nur mit Wasser kochen. Ohne eine klare Steigerung der mentalen Einstellung punkto Einsatzbereitschaft ist zu befürchten, dass sich diese Hürden als unüberwindbar herausstellen.