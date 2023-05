„Füchse“ sind erneut die Beute

Krems - BT Füchse, Freitag, 20 Uhr. Am verlängerten Wochenende ging es für UHK-Cheftrainer Ibish Thaqi kurz in die alte Heimat, den Kosovo, um für das Meisterschaftsfinish noch einmal Kraft zu tanken.

Die Papierform im Viertelfinal-Duell gegen die BT Füchse spricht klar für den regierenden Titelträger. Der Coach des Meisters warnt trotzdem vor einem Selbstläufer und hat gute Gründe dafür: „Ja, wir haben uns im letzten Heimspiel leicht getan. Wer aber die Fivers im Cup-Semifinale rausboxt, ist alles andere als ein Sparringpartner!“ Was Thaqi am Gegner besonders schätzt: „Die aggressive 6:0-Deckung, die starke erste Bank und der unberechenbare Goalie Urh Brana, der ein entscheidender Faktor für die Obersteirer werden könnte.“

Im Lager der Wachauer wird in den Tagen zuvor noch intensiv am Feinschliff gearbeitet. Der Chefcoach ist überzeugt, dass sich seine Mannschaft topmotiviert an diese herausfordernde Aufgabe heranmachen wird.