Julian Pratschner: „Konnte Ruf aus Krems nicht widerstehen“

Werbung

Es läuteten die Alarmglocken beim UHK, als neben Tobias Auss auch sein Stellvertreter Benedikt Rudischer wegen einer langwierigen Erkrankung länger ausfallen und Trainer Ibish Thaqi für die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Die Klubführung fragte kurzfristig bei Julian Pratschner an. Sein früherer Westwien-Mannschaftskamerad Matthias Führer machte ihm in der Folge einen Wechsel zum Meister so richtig schmackhaft: „Ich wollte bei WAT Fünfhaus als Rückraumspieler eine neue Herausforderung annehmen“, führt Pratschner seine Beweggründe für einen Wechsel in die HLA Challenge an. „Begleitend dazu hätte ich mehr Zeit für mein Lehramtsstudium in den Fächern Sport und Geschichte gehabt.“

Der 26-Jährige konnte am Ende dem Lockruf aus der Wachau nicht widerstehen. Die tolle Kulisse in der Halle sowie das perfekte Umfeld und das hohe Niveau ließ den mit dem Wechsel verbundenen Mehraufwand plötzlich verblassen: „Der Wechsel in den Rückraum läuft mir ja ohnehin nicht davon.“

Der Bisamberger ist punkto Handball erblich schwer vorbelastet. Sein Vater Thomas Wuchterl gilt als Westwen-Urgestein und spielte als Aktiver ebenfalls an der linken Außenposition. Kein Wunder, dass Pratschner seine Handball-Karriere dort startete und bis zur letzten Saison ein Fixpunkt bei den „Glorreichen Sieben“ war: „Ich wohnte damals auch noch in der Bundeshauptstadt. Die alte Westwien-Heimstätte war für uns damals auch am leichtesten zu erreichen.“

Sein Einstand in „Rot-Gelb“ hätte nicht besser ausfallen können. Mit acht Volltreffern verschiedenster Charakteristik mauserte sich der 190-Meter-Hüne gegen die HSG Bärnbach/ Köflach zum besten UHK-Torschützen. Am Wettspielprotokoll waren nur sieben Treffer vermerkt, aber die NÖN hatte genau mitgezählt ...

In Pratschners Gesicht war nach dem Schlusspfiff Erleichterung auszumachen: „Natürlich war ich vor dem ersten Spiel in Krems nervös, bin nun froh über meinen gelungenen Einstand, wenngleich wir diesmal einen dankbaren Gegner auf der Platte hatten.“ Auch Trainer Ibish Thaqi stellte sich nach Spielschluss als Gratulant bei ihm ein: „Julian passt super in unsere Mannschaft. Er ist ein erfolgshungriger Typ, der für den Sieg alles gibt!“

Pratschner war auch schon in der Nationalmannschaft im Einsatz, erzielte in 18 Partien 29 Tore. Eine weitere Nominierung schließt er nicht aus: „Wenn mich Teamchef Aleš Pajovič einberuft, würde ich bereitstehen.“

Am Freitag steht den „Rot-Gelben“ mit Bregenz ein ganz anderes Kaliber als Bärnbach/ Köflach gegenüber: „Was Bruck diese Woche gegen die Vorarlberger geschafft hat, sollte auch für uns möglich sein!“