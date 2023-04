Neuhold: „Krems war mein ideales Sprungbrett zum Profi“

Werbung

NÖN: Was kommt dir als Erstes in den Sinn, wenn du an deine drei Saisonen in der Wachau zurückdenkst?

Christoph Neuhold: Es war einfach eine tolle Zeit, in der ich mich bestens weiterentwickeln konnte. Abgesehen von der hohen Lebensqualität und den fantastischen Fans im Rücken war es für mich das perfekte Sprungbrett auf dem Weg zum österreichischen Teamspieler und Profihandballer in Deutschland.

Gab es nach 2016 noch Kontakte mit deinen ehemaligen Mitspielern aus dem Kremser Umfeld?

Neuhold: Natürlich. Vor allem mit Sebastian Feichtinger habe ich mich regelmäßig ausgetauscht. Einen engen Kontakt gab es mit Daniel Dicker und Thomas Eichberger, die zur gleichen Zeit ebenfalls bei verschiedenen Vereinen im Nachbarland engagiert waren und zudem auch steirische Wurzeln haben.

Wenn man die rot-weiß-rote Handballszene mit jener der deutschen vergleicht – worin liegen die fundamentalsten Unterschiede?

Neuhold: In Deutschland hat der Handball von der Tradition her einen weit höheren Stellenwert als in Österreich. Die Mannschaften der ersten und zweiten Liga haben einen breiteren Kader als bei uns und die Hallen sind wesentlich größer, dadurch ist die Zuschauerfrequenz auch viel höher.

Was war im Rückblick dein persönliches Highlight bei deinen Vereinen in Deutschland?

Neuhold: Zweifellos der Aufstieg mit dem HSC 2000 Coburg in die oberste Spielklasse. Ich hatte als Jugendlicher schon immer geträumt, einmal in der deutschen Bundesliga auflaufen zu können.

Warum hat du dich entschieden, zu Beginn der Saison wieder bei deinem Stammverein anzudocken?

Neuhold: Ich durfte sechs tolle Jahre bei deutschen Topvereinen spielen, wollte aber wieder zurück in mein familiäres Umfeld in die Steiermark. Nach den ersten Gesprächen mit den Füchsen kam es dann schnell zu einer Einigung.

Welche Ziele hast du mit den Füchsen?

Neuhold: Wir peilen das HLA-Viertelfinale an und stehen auch noch im Cup-Final-Four. Im Herbst zwang mich ein Einriss des Kreuzbandes zu einer längeren Spielpause. Jetzt bin ich wieder fit. In Krems wollen wir es am Samstag dem Tabellenführer so schwer wie möglich machen, ihm alles abverlangen und befreit aufspielen.