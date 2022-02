Samuel Fabry: „Feuertaufe in Ferlach habe ich bestanden“

Mit 1,75 Meter Körpergröße entspricht Fabry nicht dem Ideal eines Top-Handball-Tormanns. Er selbst weiß, dass er diesen Nachteil nicht nur durch seine tolle Reaktionsschnelligkeit kompensieren kann: „Mit Gabor Hàjdu, Romas Kirveliavičius und Fabian Posch haben wir einen fantastischen Mittelblock, der mich auch in Ferlach super unterstützt hat.“

Der 21-Jährige Slowake war erst am Spieltag von seinem Einsatz informiert worden, als Thomas Eichberger wegen einer Fersenprellung so wie Lukas Domevscek (Corona-positiv) kurzfristig ausfielen.

Samuel Fabry stammt aus Topoľčany in der Mittelslowakei, wo auch ein Erstligaklub beheimatet ist. Die Rutsche in die Wachau legte ihm Mikael Shejbal, Tormann und ehemaliger Publikumsliebling in Krems: „Das hat perfekt gepasst, weil sich für mich auch in Krems mein Wunschstudium der Betriebswirtschaft in englischer Sprache anbot.“

Fabry spricht perfekt Deutsch und fühlt sich in der UHK-Familie pudelwohl: „Ich wurde super aufgenommen. Deutsch war für mich kein Problem, da ich in meiner Heimatstadt in dieser Sprache so wie in Englisch maturiert habe. In eineinhalb Jahren sollte ich meine Bachelor-Ausbildung abgeschlossen haben, dann gehe ich noch den Master an!“

Schon in der Zweiermannschaft hatte Fabry mit tollen Paraden für Furore gesorgt. Zudem gilt „Sami“, wie er hier gerufen wird, als toller Motivator, der seine Vordermannen anpeitscht und sich nach einer erfolgreichen Intervention zwischen den Pfosten selbst pushen kann.

Sprachentalent Fabry muss auch Griechisch lernen

Viel profitiert hat der Slowake in den letzten Monaten vom Training mit der Kampfmannschaft: „Ich glaube, dass ich dadurch meine Feuertaufe in Ferlach bestanden habe!“

Auch im privaten Bereich sollte das Sprachentalent seinen Horizont erweitern. Die Freundin stammt aus Griechenland, die im Rahmen des Erasmus-Projekts in der Wachaustadt weilte. Gegenwärtig lebt sie allerdings noch in ihrer Heimat, will aber zum Studium wieder nach Krems zurückkehren. Was „Sami“ auf Griechisch schon auf Lager hat? „Vorerst leider nur einige Schimpfwörter. Die sind in jeder Fremdsprache stets die erste Anlaufstation ...“