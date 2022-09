Sieg im „Ländle“ pusht Selbstvertrauen beim UHK Krems

Werbung

Während die Kremser nach der Supercup-Pleite das Parkett mit hängenden Köpfen verließen, durften sie zwei Wochen später am Bodensee über eine gelungene Revanche jubeln. „Die Meisterschaft hat Priorität. Dieser Erfolg gegen die Bregenzer hat für uns einen höheren Stellenwert als der Supercup“, lässt Trainer Ibish Thaqi verlauten. „Wir hätten diese hektische Partie sogar schon viel früher entscheiden können.“

Die „Rot-Gelben“ hatten zudem das Handicap zu tragen, auf ihren routinierten rechten Einserflügel Matthias Führer verzichten zu müssen. Dem Routinier macht seine Fersenbeinprellung noch zu schaffen. „Matze ist gegen Margareten sicher wieder mit von der Partie. Für seinen Stellvertreter Stephan Wiesbauer war es eine lehrreiche Erfahrung“, nahm Thaqi seinen Youngster in Schutz. Der Linkshänder hätte das Match schon vorzeitig entscheiden können, scheiterte aber mehrmals an Bregenz-Keeper Goran Aleksić.

Die Wachauer haben durch diesen Erfolg viel Selbstvertrauen getankt. Bis zum nächsten Spiel gegen die Fivers ist noch eine Woche Zeit, da die Wiener am Wochenende im EHF-Cup im Einsatz stehen. „Bei den Wienern ist spielerisch eine ähnliche Spielcharakteristik wie in der Vorsaison zu erwarten, da die Mannschaft von Peter Eckl gegenüber nahezu unverändert ins Rennen ging. Wir werden uns in den nächsten Tagen akribisch auf dieses Prestigeduell vorbereiten“, gibt Trainer Ibish Thaqi die Marschrichtung für die kommenden Tage vor.