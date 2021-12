UHK-Kapitän ist heiß auf Comeback

Für Marko Simek war es hart, von der Betreuerbank aus das Scheitern seiner Kameraden gegen Westwien mitzuverfolgen: „Da gibt es nichts zu beschönigen, das war kollektives Versagen. Wir waren zuerst alle sprachlos, auch der Trainer.“ Der Mannschaftskapitän richtete danach als Führungspersönlichkeit in der Kabine einige aufmunternde, aber auch kritische Worte an seine Mitstreiter, aber: „Durch die Pause sollten alle wieder die Köpfe klar bekommen. Beim Trainingsauftakt am 6. Jänner bin ich ja selbst wieder voll dabei.“

Schicksalhafter Tag. Am 6. Februar 2021 zog sich UHK-Kapitän Marko Simek im Spiel gegen Bärnbach/Köflach einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Nach fast einem Jahr, am 6. Jänner, steigt der 26-Jährige wieder voll ins Vorbereitungstraining der „Rot-Gelben“ ein. Bert Bauer

Die Kreuzbandverletzung ist ausgeheilt, zumal die medizinische Abteilung nichts überstürzen wollte: „Ich hätte schon im Dezember auflaufen können, aber je länger das Knie geschont wird, desto weniger riskant wird meine Rückkehr.“ Natürlich hat sich Simek körperlich in den letzten Monaten fit gehalten und gewisse Einheiten bereits gemeinsam mit der Mannschaft absolviert.

Befragt über die Gründe des schwachen Abschneidens des UHK im Dezember, weiß der Kapitän auch keine klare Antwort: „Wir schaffen es derzeit nicht, unser Potenzial auszuschöpfen. Zuletzt nahmen die negativen Phasen in den Spielen überhand. Jetzt müssen wir im Februar die Restart-Taste drücken.“