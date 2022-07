UHK Krems: Chefcoach Ibish Thaqi fehlte noch beim Start

Werbung

Cheftrainer Ibish Thaqi weilt in der ersten Trainingswoche noch in seiner alten Heimat im Kosovo, um der Heirat seiner Nichte, der Tochter seines Bruders, beizuwohnen. So konnte sein neuer Stellvertreter Jörg Merten zusammen mit Klubchef Alex Hofmann und dem Sportlichen Leiter Werner Lint das Meisterteam mit Neuerwerbung Daniel Dicker zur ersten Übungseinheit in der Sporthalle begrüßen. In den nächsten Wochen liegt die Schwerpunktarbeit beim UHK auf Kraft und Ausdauer.

Intensiviert wird jetzt auch die Suche nach einem Posch-Nachfolger auf der Kreisläufer-Position. „Wir werden einige potenzielle Kandidaten zum Probetraining einladen, stehen dabei aber keinesfalls unter Zugzwang“, erklärt Teammanager Werner Lint die augenblickliche Situation. „Sollte uns kein Transfer gelingen, dann ist das keinesfalls ein Schiffbruch: „Dann wird unser Youngster Sinan Alkic neben Routinier Kenan Hasecic forciert.“

An die Titelverteidigung denkt zu Saisonbeginn natürlich noch keiner. Auch Obmann Alexander Hofmann sieht die Lage entspannt: „Wir haben uns in der Liga einen hohen Stellenwert und uns jede Menge Respekt erarbeitet, können im Vergleich zu den Vollprofiteams wie Hard und Bregenz nicht gleich den Anspruch auf den nächsten Titel anmelden.“

Die Auslosung für den EHF-Cup konnten die „Rot-Gelben“ relativ entspannt verfolgen, sie stehen bereits als gesetztes Team direkt in der zweiten Runde. Ernst wird es dann am 20. September, wenn die Paartungen für die 64 verbleibenden Teams zusammengestellt werden. Gespielt wird dann Ende Oktober. Der HC Linz muss schon in Runde 1 gegen RK Izvidac aus Bosnien ran, die Fivers treten in Griechenland gegen Diomidis Argous an. Theoretisch könnten die Wachauer dann auch auf die beiden HLA-Konkurrenten und den ersten Testspielgegner Nové Veselí treffen.