Was war mit unserer Mannschaft los? Diese Frage stellten sich viele UHK-Fans nach dem Heimspiel gegen Westwien. DAs Fehlen von Leidenschaft, Engagement und Eigeninitiative hätte beinahe in einer blamablen Niederlage geendet, die durch den Ausgleich von Sebastian Feichtinger wenige Sekunden vor Spielschluss gerade noch abgewendet werden konnte.

Kein Wunder, dass Ibish Thaqi, der nach guten Leistungen seiner Schützlinge nie mit Lob spart, diesmal kritisch mit seinen Team ins Gericht ging: „Wir haben unsere Qualität nicht aufs Spielfeld gebracht“, ärgerte er sich noch zwei Tage nach dem Match. Nachsatz: „Wir sind ja keine Wirtshaustruppe!“

Vor allem die Kremser Rückraumreihe ließ großteils den Spielfluss unter dem Motto „Mach’s doch mal du!“ vermissen. Thaqi: „Mir schien es, als wolle kein Spieler die Verantwortung übernehmen und sich mit der aggressiven Westwien-Abwehr anlegen.“

So hatte Gašper Hrastnik nach seiner Blinddarm-OP schon bessere Auftritte. Thaqi: „Mit seinem taktischen Verhalten war ich gar nicht zufrieden. Dass er dann noch wegen Meckerns für zwei Minuten vom Feld musste, war der Gipfel.“

Jakob Jochmann fand erst in Hälfte zwei in den Wettkampfmodus, und auch „Sebo“ Feichtingers Leistung war trotz des Ausgleichstreffers zum 29:29 suboptimal. Last but not least versuchte es Romas Kirve- liavičius allzu oft mit der sprichwörtlichen Brechstange.

Einzig Mathias Führer konnte nach Spielschluss happy sein. Für seine Vorstellung gab es auch Komplimente seiner ehemaligen Mannschaftskameraden aus der Bundeshauptstadt. Julian Ranftl, der Führer aus der Westwien-Stammelf verdrängt hatte, war diesmal verletzungsbedingt zum Zuschauen verurteilt. „Jetzt hättest durchaus auch bei uns spielen können“, wurde Führer von den Westwienern mit einem Augenzwinkern mitgeteilt.